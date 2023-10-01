В Анкаре произошёл взрыв рядом со зданием МВД

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Взрыв прогремел недалеко от здания МВД Турции в самом центре Анкары.
На место прибыли сотрудники президентской охраны, сообщает телеканал CNN Turk.
По данным СМИ, во время взрыва ранило одного человека. Причины происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что в подконтрольном властям Украины городе Запорожье раздалась серия взрывов. Перед этим в находящихся под контролем Киева районах Запорожской области была объявлена воздушная тревога. До этого взрывы и объявление воздушной тревоги были зафиксированы в Киеве, Одессе и Харькове. Воздушную тревогу при этом объявляли в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.
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«В районе Кызылай в центре Анкары раздался взрыв. Дороги вокруг были закрыты для движения», - сказано в сообщении телеканала.
Ранее сообщалось, что в подконтрольном властям Украины городе Запорожье раздалась серия взрывов. Перед этим в находящихся под контролем Киева районах Запорожской области была объявлена воздушная тревога. До этого взрывы и объявление воздушной тревоги были зафиксированы в Киеве, Одессе и Харькове. Воздушную тревогу при этом объявляли в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.
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Мария Фирсова