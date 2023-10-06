В Антальи аэропорт закрыт на приём самолетов из-за технических проблем

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«Аэрофлот» подтвердил информацию о том, что из-за проблем в одном из турецких аэропортов самолет с россиянами не может сесть.
Борт был вынужден уйти на дополнительный круг из-за отсутствия электричества на вышке управления.
РЕН ТВ пишет, что аэропорт Антальи в данный момент закрыт на приём и выпуск самолетов. Из-за того, что на вышке управления воздушным движением пропало электричества.
Ранее сообщалось, что застрявших в Индии из-за наводнения россиян эвакуируют вертолётом. Генеральное консульство РФ в Калькутте сообщает, что индийские власти задействовали вертолеты, чтобы эвакуировать людей.
Люди из-за наводнения застряли в штате Сикким. Среди туристов есть и россияне. В зоне бедствия остаются 3 россиянки. Погодные условия неблагоприятны, но для эвакуации застрявших туристов направили первый вертолет.
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РЕН ТВ пишет, что аэропорт Антальи в данный момент закрыт на приём и выпуск самолетов. Из-за того, что на вышке управления воздушным движением пропало электричества.
«Самолёт авиакомпании находится в зоне ожидания, в случае необходимости будет направлен на запасной аэродром в Стамбул», - сообщили в авиакомпании.Технические неполадки в аэропорту Антальи привели к коллапсу. Причиной стала неисправность в системе кабелей. Некоторые самолеты уходят на повторные круги, а некоторые рейсы переводят в другие аэропорты.
Ранее сообщалось, что застрявших в Индии из-за наводнения россиян эвакуируют вертолётом. Генеральное консульство РФ в Калькутте сообщает, что индийские власти задействовали вертолеты, чтобы эвакуировать людей.
Люди из-за наводнения застряли в штате Сикким. Среди туристов есть и россияне. В зоне бедствия остаются 3 россиянки. Погодные условия неблагоприятны, но для эвакуации застрявших туристов направили первый вертолет.
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Мария Фирсова