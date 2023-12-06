В Аргентине кобыла родила жеребенка-циклопа с гигантским языком

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
В Аргентине родился жеребенок-мутант с одним глазом в форме ромба и гигантским языком.
Daily Star пишет, что кобыла родила детёныша в деревне на северо-западе страны. У жеребенка был только один глаз в центре лба.
Также у него неправильно сформирована челюсть, из которой вываливался большой язык. Из-за врожденных дефектов жеребёнок умер через несколько минут после рождения.
Появление на свет жеребенка-циклопа озадачило ветеринаров и местных. Что повлияло на неправильное развитие плода, неизвестно.
Возможно, это произошло из-за генетической аномалии, загрязнения окружающей среды, а также заболеваний. Местные фермеры опасаются, что аномалия может коснуться и других животных.
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Также у него неправильно сформирована челюсть, из которой вываливался большой язык. Из-за врожденных дефектов жеребёнок умер через несколько минут после рождения.
Возможно, это произошло из-за генетической аномалии, загрязнения окружающей среды, а также заболеваний. Местные фермеры опасаются, что аномалия может коснуться и других животных.
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Мария Фирсова