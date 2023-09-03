Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Аргентине найдена погибшей россиянка, которая прилетела в страну рожать

В Аргентине найдена погибшей россиянка, которая прилетела в страну рожать

03 сентября 2023, 14:04
Фото: iStock/sreeyashlohiya

Фото: iStock/sreeyashlohiya

29-летняя жительница Уфы вышла замуж в сентябре 2022 года, а вскоре семейная пара решила уехать из России.
Baza пишет, что супруги отправилась сначала в Грузию, позже переехали в Турцию, а потом девушка забеременела. Семья приняла решение рожать в Аргентине.

Женщина благополучно родила ребёнка, но потом захотела вернуться на родину. Муж был против. В семье начались конфликты. После очередной ссоры женщина выпала из окна вместе с грудным ребёнком.


По словам мужа, у молодой матери была постродовая депрессия. При этом местные полицейские рассматривают версию о том, что мужчина может быть причастен к смерти жены.

Родственники вспоминают, что женщина никогда не рассуждала о суициде и была позитивным человеком. Последний раз они общались с погибшей 26 августа. Тогда она сказала, что жалеет, что вышла замуж за этого человека. Вскоре женщина погибла.

Читайте также:

Мужа подозревают в убийстве жены гантелей для фитнеса в Балашихе

Молодой человек, в руках которого взорвалась граната, умер в больнице

При обстреле ТРЦ «Донецк Сити» погибла шестилетняя девочка
#семья
#женщины
#чп
Читайте нас в
В Челябинске пропала 7-летняя девочка
03 сентября 2023, 14:15

Фото: iStock/SB Arts Media

В Челябинске разыскивают 7-летнюю Аврору, которая пропала сегодня, 3 сентября.
«Лиза Алерт» сообщает, что девочка утром ушла из дома в Металлургическом районе и не вернулась
 
Рост пропавшей первоклассницы 130 см, ребёнок нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Была одета в серую кофту, чёрные штаны и чёрные ботинки.
 
Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении девочки, просят позвонить на горячую линию отряда 8-800-700-54-52 или в полицию по номеру 102.

Ранее сообщалось о пропаже фигуристки Алины Горбачевой. Она покинула каток «Чкалов Арена», перед этим поссорившись с тренером Софьей Федченко. Девушки искали в районе Покровской набережной. В итоге фигуристку нашли в кинотеатре в одном из московских торговых центров. 29 августа спортсменка принесла извинения за то, что заставила всех нервничать и переживать.

Читайте также:

В Ленобласти студенты похитили подростка и потребовали выкуп

Пропавшая фигуристка Горбачёва опубликовала видео с извинениями

Отец фигуристки Горбачевой рассказал, продолжит ли его 16-летняя дочь карьеру


#дети
#полиция
#школьники
Читайте нас в
В Приморье назвали число пострадавших от августовских наводнений
Трутнев: свыше 44 тысяч человек в Приморье пострадали от августовских наводнений
03 сентября 2023, 13:00

Фото: iStock/horkins

Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что больше 44 тысяч жителей Приморья пострадали от масштабных паводков в августе. Об этом Трутнев сообщил в ходе совещания во Владивостоке.
По словам Трутнева, на сегодняшний день ущерб оценивается в семь миллиардов. Он подчеркнул, что необходимо разобраться в том, какие меры следует принимать, чтобы в дальнейшем не тратить большие средства из бюджета на компенсацию ущерба.

Напомним, в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю заявили о том, что в Сочи до понедельника, 4 сентября, прогнозируются ливни, подъем уровня воды в реках и смерчи над морем. Отмечается, что в Сочи объявлено штормовое предупреждение. В МЧС добавили, что с дождями существует вероятность возникновения оползня. 

Читайте также:

МЧС: ливни, выход рек из берегов и смерчи прогнозируются в Сочи до 4 сентября

Новый тайфун может обрушиться на Приморье в начале сентября

Метеоролог Позднякова: Третий тайфун в Приморье принесёт сильные ливни и подтопления

#предупреждение
#мчс
#сочи
#меры
#ущерб
Читайте нас в
В Санкт-Петербурге вспыхнул пожар на нефтебазе
03 сентября 2023, 11:37

Фото: iStock/sarawutk

Крупный пожар произошёл на территории нефтебазы «Ручьи» в Санкт-Петербурге.
78.ru пишет, что клубы дыма видят жители сразу нескольких питерских районов. Есть предположение, что загорелась заправочная цистерна.
 
По данным МЧС, пожар полыхает в ангаре площадью 800 квадратных метров.
 
«В 11:18 ранг пожара повышен до № 2. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали»,- сказано в сообщении пресс-службы МЧС.
К тушению пожара на Пискаревском проспекте привлекли 12 единиц техники и 60 пожарных.

Читайте также:

Пожар в Геленджике, который стал крупнейшим за последние годы в городе, полностью ликвидирован

Причиной крупного природного пожара в Геленджике стало нарушение правил пожарной безопасности в лесах

Выброс пара произошел на Красноярской ТЭЦ-2, аварийная ситуация уже устранена


 
#санкт-петербург
#пожар
#нефть
Читайте нас в
В Нижнем Новгороде дети массово попали в больницу
03 сентября 2023, 11:23

Фото: istockphoto/SergeyVButorin

Нижегородские дети падали в обморок на линейках 1 сентября.
На торжественных линейках в День знаний дети теряли сознание в школах Нижнего Новгорода, пишет newsnn.ru. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы нижегородского госуниверситета им. Лобачевского Алексей Никонов.
 
По словам врачей, в День знаний у приёмного отделения детской областной больницы собралось несколько бригад скорой помощи. Минимум 6 машин доставили пациентов в больницу. Скорее всего, школьникам стало плохо из-за жары.

В комментариях к посту нижегородцы рассказали, как прошло у них 1 сентября. Женщина сообщила, что её ребенку, ученику второго класса, тоже стало плохо. Пришлось наблюдать за линейкой в теньке.
 
«Трое первоклашек упали в обморок. Я просто в ужасе, никогда такого не было. А теперь оказывается это вообще массовое явление», —удивилась Наталья З.
Читайте также:

Донецкие школы проводят линейки под обстрелами

В сети появились кадры школьников, которые плывут на линейку в Приморском крае

Россия перед 1 сентября импортировала цветов почти на 46 миллионов долларов
#дети
#школа
#день знаний
Читайте нас в
В Ленобласти студенты похитили подростка и потребовали выкуп
03 сентября 2023, 11:12

Фото: iStock/cyano66

В Кудрово Ленобласти четверо студентов похитила 17-летнего подростка и вымогали у него 50 тысяч рублей.
РЕН ТВ пишет, что в полицию вечером 31 августа заявила мать пропавшего подростка. Она рассказала, что её 17-летний сын вечером встретился на Ленинградской улице со своим приятелем.

Оказалось, что он насильно посадил школьника в машину, где находились ещё двое. Молодые люди вымогали у парня 50 тысяч рублей. Студенты надели на подростка наручники. Похитители обещали юноше не сообщать в полицию, что он якобы замешан в кражах и незаконном обороте наркотиков. Школьник испугался и согласился заплатить. Он собрал 49 тысяч рублей, снял деньги со своего счета в банкомате и отдал похитителям. После чего его отпустили.
 
Возбуждено уголовное дело. Правоохранители задержали преступников. Ими оказались пятеро парней в возрасте от 18 до 19 лет. Четверо из них учатся в местном колледже. Молодые люди свою вину признали.

Читайте также:

В США за истязание детей арестовали ведущую блога о семейном счастье Руби Франки

Гипнотизер украл ребёнка у бывшей возлюбленной, с которой они разошлись полгода назад

Суд арестовал обвиняемых в похищении знакомого и вымогательстве 1,5 млн руб. в Подмосковье
#похищение
#уголовное
#вымогательство
Читайте нас в
В Саратовской области два человека погибли в ДТП с грузовиком
03 сентября 2023, 10:26

Фото: iStock/z1b

Два человека погибли и трое получили травмы в аварии рядом с селом Ягодная Поляна.
ТАСС пишет, что грузовик ГАЗ с прицепом и минивэн Toyota Sienna столкнулись на трассе в Саратовской области.
 
От полученных травм водитель и пассажирка минивена скончались на месте ДТП. Троих пострадавших с травмами госпитализировали.
 
Проводится проверка по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что двое детей погибли в аварии из-за столкновения автомобиля Renault с отбойником на мосту через Волгу в Волгограде. Отмечается, что авария произошла из-за того, что водитель автомобиля не справился с управлением.

Читайте также:

В Липецкой области поезд насмерть сбил ребёнка на велосипеде

В Екатеринбурге девушка-подросток устроила аварию с тремя пострадавшими

ГИБДД выяснила подробности ДТП с шестью пострадавшими в Свердловской области

#авария
#дтп
#новости
Читайте нас в
В Екатеринбурге девушке продали в питомнике неизлечимо больного мейн-куна
03 сентября 2023, 10:16

Фото: iStock/blinow61

Екатеринбурженка в ноябре 2019 года купила породистого котёнка в питомнике Bayt-ares на Уралмаше.
E1.RU пишет, что у мейн-куна Магомеда через год проявились серьёзные проблемы со здоровьем: ветеринары обнаружили диафизарную дисплазию тазобедренного сустава и гипертрофическую кардиомиопатию (болезнь сердца). По документам котёнок, которого купили за 23 тысячи рублей, был здоров.

Болезни начали прогрессировать. Кот начал страдать от приступов, похожих на эпилептические: пена изо рта, судороги. Сейчас он живёт на таблетках.

«Животное — часть семьи, его болезнь и приступы пугают детей. Но мы не можем от него отказаться. Мы с Магой раз в полгода ходим на УЗИ сердца и к кардиологу. Три раза в день даем таблетки, в период приступов даем еще один вид таблеток от эпилепсии. Плюс витамины для сердца»,-рассказала женщина.
Когда мейн-кун заболел, хозяйка обратилась в питомник. 25 марта 2021 года отправила письменную претензию заводчице Ольге Шатыбелко, требуя компенсировать расходы на лечение кота (более 60 тысяч рублей). Но заводчица отказала. Тогда женщина обратилась в суд.

Было установлено, что заводчица не предоставила покупательнице ни одного документа, подтверждающего состояние здоровья кота и отсутствие генетических заболеваний. Суд постановил взыскать с заводчицы 86 тысяч рублей. Заводчица на заседаниях не появлялась и компенсацию не выплатила. Женщина подозревает, что Ольга Шатыбелко продолжает разводить кошек, которые могут быть смертельно больны.

А вот как ситуацию прокомментировала сама Ольга Шатыбелко:

«Нужно сделать как минимум генетические тесты, чтобы утверждать, генетические тесты родителей. Суд с этим, конечно, не знаком. У родителей всё это отрицательное. Пусть лучше она вам расскажет, как они таскали постоянно кота по дальним поездкам, как он у неё падал. Как гладильная доска вместе с утюгом на него падала, как ему дети давали неправильную еду со стола».
Читайте также:

Жителям Подмосковья объяснили, как с 1 сентября зарегистрировать питомца

Кинологи рассказали, как часто нужно мыть собаку

Ветврач Горшков: Технология протезирования для животных доказала эффективность
#кот
#коты
#животные
Читайте нас в
В Липецкой области поезд насмерть сбил ребёнка на велосипеде
03 сентября 2023, 09:30

Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev

6-летний мальчик попал под поезд.
РЕН ТВ пишет, что мальчик вместе с отцом подъехали к железнодорожному переезду на велосипедах. В тот момент на переправе был закрыт шлагбаум. Отец ребёнка отвлёкся и не успел остановить ребёнка, который выехал на железнодорожные пути. 

Мужчина бросился к мальчику, оказалось слишком поздно. Ребёнок погиб. 

Возбуждено уголовное дело. 

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате столкновения трех легковых авто и грузовика в Красноярском крае, сообщает краевой главк МВД.

Читайте также: 

В Таиланде на острове Пхукет в районе пляжа Най Янг без вести пропал турист из России

В Коммунарке детский тренер футбольного клуба «ЦСКА Ватутинки» Евгений Иванов чуть не задушил соседского девятилетнего мальчика

Молодой человек, в руках которого взорвалась граната в квартире в Москве, умер в больнице

#поезд
#железная дорога
#дети
Читайте нас в
В Екатеринбурге девушка-подросток устроила аварию с тремя пострадавшими
03 сентября 2023, 09:22

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

17-летняя девушка села за руль без прав и врезалась в столб на Химмаше.
В Екатеринбурге после аварии госпитализированы трое пострадавших. Среди них сама девушка и пассажиры (17 и 22 лет).
 
ДТП случилось 3 сентября на Химмаше в 04.37 утра. 17-летняя девушка на «девятке» влетела в столб. Сообщается, что она села за руль, не имея водительских прав. Сотрудники ГИБДД начала проверку.
 
Госавтоинспекция напоминает родителям и иным законным представителям о том, что необходимо не допускать и пресекать попытки детей управлять транспортными средствами.

Читайте также:

Осужденный за смертельное ДТП заключенный сбежал из свердловской колонии

Двое детей погибли в аварии из-за столкновения автомобиля Renault с отбойником на мосту через Волгу в Волгограде

Два человека погибли в результате столкновения трех легковых авто и грузовика в Красноярском крае
#екатеринбург
#дтп
#авария
Читайте нас в
Достижения.рф