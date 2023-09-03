В Аргентине найдена погибшей россиянка, которая прилетела в страну рожать

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29-летняя жительница Уфы вышла замуж в сентябре 2022 года, а вскоре семейная пара решила уехать из России.
Baza пишет, что супруги отправилась сначала в Грузию, позже переехали в Турцию, а потом девушка забеременела. Семья приняла решение рожать в Аргентине.
Женщина благополучно родила ребёнка, но потом захотела вернуться на родину. Муж был против. В семье начались конфликты. После очередной ссоры женщина выпала из окна вместе с грудным ребёнком.
По словам мужа, у молодой матери была постродовая депрессия. При этом местные полицейские рассматривают версию о том, что мужчина может быть причастен к смерти жены.
Родственники вспоминают, что женщина никогда не рассуждала о суициде и была позитивным человеком. Последний раз они общались с погибшей 26 августа. Тогда она сказала, что жалеет, что вышла замуж за этого человека. Вскоре женщина погибла.
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Женщина благополучно родила ребёнка, но потом захотела вернуться на родину. Муж был против. В семье начались конфликты. После очередной ссоры женщина выпала из окна вместе с грудным ребёнком.
Родственники вспоминают, что женщина никогда не рассуждала о суициде и была позитивным человеком. Последний раз они общались с погибшей 26 августа. Тогда она сказала, что жалеет, что вышла замуж за этого человека. Вскоре женщина погибла.
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Мария Фирсова