В Архангельске арестован мужчина, изнасиловавший школьницу

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В Архангельске суд вынес решение о заключении под стражу мужчины, который подозревается в изнасиловании ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СУСК РФ по Архангельской области Светлану Тарнаеву.
«Суд принял решение заключить подозреваемого под стражу по ходатайству следствия», - говорится в сообщении.
Напомним, 1 июля 15-летняя девочка шла по улице возле районной администрации. Тогда на нее напал 39-летний мужчина. Он затащил свою жертву в кусты и изнасиловал. На крики ребенка сбежались прохожие, которые не дали злоумышленнику сбежать. После он был задержан сотрудниками Росгвардии, проезжавшими мимо.
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Элина Позднякова