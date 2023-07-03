В Архангельске изнасиловали восьмиклассницу возле районной администрации

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В Архангельске мужчина изнасиловал пятнадцатилетнюю девочку в кустах напротив администрации района, теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, 1 июля девушка шла по улице возле районной администрации. Тогда на нее напал 39-летний мужчина. Он затащил свою жертву в кусты и изнасиловал.
На крики девочки сбежались прохожие, которые не дали злоумышленнику сбежать. После он был задержан сотрудниками Росгвардии, которые проезжали мимо.
Возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит до 15 лет колонии. Ранее мужчина судим не был.
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На крики девочки сбежались прохожие, которые не дали злоумышленнику сбежать. После он был задержан сотрудниками Росгвардии, которые проезжали мимо.
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Элина Позднякова