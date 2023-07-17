В Архангельске локализовали пожар на площади 1,5 тыс. кв. м;

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В Архангельске локализовали крупный пожар на площади 1,5 тыс. кв. метров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
В ведомстве ранее сообщили, что на улице Адмирала Кузнецова на площади 1 тыс. кв. метров загорелись деревянные сараи и многоквартирный дом. Спустя некоторое время площадь пожара увеличилась до 1,5 тыс. кв. метров.
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Диана Аванесян