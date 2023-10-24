В Архангельской области полиция забрала водителя, забыв в машине его сына

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В Архангельской области полиция поймала пьяного водителя, но забыла про его шестилетнего сына, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 23 октября в селе Яренск полицейские остановили автомобиль, за рулём которого находился местный пожарный. Правоохранителям показалось, что водитель ведёт себя странно, его забрали на медосвидетельствование. Однако, сотрудники полиции совсем забыли, что на заднем сидении авто сидит шестилетний сын пожарного.
В результате, мальчик просидел в холодной машине полчаса, пока полицейские не опомнились и не вернулись за ним. Теперь им грозит до года тюрьмы за оставление ребёнка в опасности.
Пожарного же ожидает лишение водительских прав на неопределенный срок, в его крови обнаружили алкоголь.
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В результате, мальчик просидел в холодной машине полчаса, пока полицейские не опомнились и не вернулись за ним. Теперь им грозит до года тюрьмы за оставление ребёнка в опасности.
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Евгения Парфентьева