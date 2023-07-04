В Архангельской области подросток насиловал трех мальчиков, угрожая им убийством

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В Архангельской области 15-летний подросток в течении шести месяцев насиловал трех школьников, угрожая им убийством, сообщает Telegram-канал SHOT.
Кошмарная история произошла в селе Красноборск. Там девятиклассник, уже состоящий на учете в ПДН за кражу, затаскивал мальчиков в заброшенные здания и там совершал над ними насильственные действия сексуального характера, угрожая ножом.
Последний раз преступник совершил насилие в июне, тогда одной жертв надоело терпеть издевательства и он сознался во всем родителям.
Подростка задержали, против него возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Две жертвы подростка-маньяка учились в четвертом классе, а один мальчик – в пятом, он также, как и мучитель, состоял на учете в ПДН.
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Последний раз преступник совершил насилие в июне, тогда одной жертв надоело терпеть издевательства и он сознался во всем родителям.
Две жертвы подростка-маньяка учились в четвертом классе, а один мальчик – в пятом, он также, как и мучитель, состоял на учете в ПДН.
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Евгения Парфентьева