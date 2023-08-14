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В Армении утонул временный поверенный в делах Украины

В Армении погиб временный поверенный Украины Сенченко
14 августа 2023, 11:33

Фото: iStock/Nastco

Временный поверенный в делах Украины Александр Сенченко утонул в озере. Об этом агентству ТАСС сообщили в правоохранительных структурах Армении.

По информации издания, Сенченко утонул в начале августа.

Дипломат отдыхал на озере. Он заплыл на значительное расстояние от берега и в какой-то момент начал тонуть. Спасатели бросились на помощь утопающему, однако, спасти его не удалось. В правоохранительных органах Армении подтвердили, что тело мужчины принадлежит Сенченко. Власти Украины произошедшее не комментировали.

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#спасатели
#мужчины
#дипломат
#всу
#крушение
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В Москве мигранты избили полицейского
14 августа 2023, 11:55

Фото: iStock/Yingko

Двое мигрантов избили сотрудника правоохранительных органов на западе столицы.
По данным следствия, ночью 12 августа уроженцы Средней Азии 1997 и 1998 годов рождения на крыльце кафе избили полицейского, приехавшего пресечь противоправные действия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Мужчины задержаны, им предъявлено обвинение. На допросе один обвиняемый признал вину частично, а другой мигрант отказался признавать свою вину.

Следствие планирует просить суд об аресте злоумышленников.

Сообщается, что нападавшие находились в Москве незаконно. В том же заведении, где произошла драка, обнаружили ещё 8 человек, нарушивших миграционное законодательство.

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#мигранты
#москва
#полиция
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Диверсант ВСУ подорвался на собственном заряде в Херсонской области
Baza: Военнослужащий ВСУ подорвался на собственном заряде, когда минировал военную технику
14 августа 2023, 11:23

Фото: iStock/Neznam

Диверсант подорвался на собственном заряде, когда минировал военную технику в Херсонской области. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
По данным портала, кроме украинского военнослужащего, никто не пострадал.

Диверсант, вооруженный взрывчаткой, направился к дому культуры Херсонской области. Недалеко от здания была припаркована саперная машина. В ходе работ по минированию техники произошел взрыв. Боец ВСУ подорвался на собственной мине. 

В настоящее время, по фрагментам, пытаются установить личность погибшего мужчины. 

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#взрыв
#украина
#мужчины
#всу
#машина
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Рейс пассажирского самолёта в Благовещенск сорвался из-за проблем с двигателем
14 августа 2023, 11:16

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Рейс самолета российской авиакомпании «Якутия» сорвался из-за проблем с двигателем.
Telegram-канал Aviaincident пишет, что ЧП случилось с пассажирским лайнером, который летел из Владивостока в Благовещенск, в понедельник, 14 августа.
 
Сообщается, что у воздушного судна отказала система контроля двигателя. Борт вернули на стоянку с взлетной полосы, чтобы перезагрузить бортовой компьютер.

Ранее сообщалось, что вылет самолета, следовавшего рейсом Новосибирск - Санкт-Петербург задержали из-за выходки неадекватного пассажира. Перед самым взлетом он бросился к стюардессам, крича о том, что его преследуют бойцы неизвестной частной военной компании.

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#самолет
#рейсы
#аэропорт
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В Ижевске школьница выпрыгнула из окна четвертого этажа, убегая от педофила
14 августа 2023, 11:16

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Ижевске 15-летняя школьница получила перелом позвоночника, спасаясь от педофила. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
Сообщается, что пострадавшая девушка была найдена под окнами дома на Пушкинской улице вечером в субботу, 12 августа. Школьница осталась жива, у нее диагностировали перелом позвоночника.

По словам девушки, 12 августа она зашла в гости к 34-летнему Андрею, который начал приставать к школьнице. В попытках спастись от педофила девушка выпрыгнула из окна четвертого этажа.

На данный момент злоумышленника ищут сотрудники полиции. Срок его наказания может составлять пятнадцать лет лишения свободы.

Напомним, за вечер 10 августа в двух районах Москвы надругались над тремя 14-летними девочками-подростками. Первый случай сексуального домогательства произошел вечером в автобусе, когда две подруги ехали по своим делам. Второй инцидент произошел в лифте. Сообщается, что около 20:00 часов девочка зашла в кабину с незнакомцем, после чего он стал вести себя неадекватно.

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#преступление
#происшествие
#пострадавшие
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В Москве проходит эвакуация в штаб-квартире нефтегазовой компании «Сибур»
14 августа 2023, 11:03

Фото: iStock/Fedorovekb

На улице Кржижановского проходит эвакуация из-за угрозы взрыва.
Shot пишет, что на почту холдинга пришло письмо с угрозами якобы от студента техникума.
 
Автор послания обещает взорвать здание, если ему не отправят 300 тысяч рублей в Тобольск.

Ранее в Москве экстренно эвакуировали посетителей ТЦ Мега Белая Дача. Всех посетителей торгового центра попросили оперативно покинуть здание. При этом людям объяснили, что эвакуация связана с некими техническими неполадками. На месте работали кинологи.

Также 29 июля в торговом центре «Гагаринский» загорелся электросамокат на подземной парковке. Отмечается, что в здании сработала пожарная сигнализация. Посетителей торгового центра эвакуировали. Возгорание потушили. В результате происшествия пострадавших нет.

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#эвакуация
#москва
#студент
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В Армении в аварии с микроавтобусом погибли 11 человек
14 августа 2023, 09:37

Фото: iStock/conejota

На трассе Ереван — Гюмри в Армении в аварии с участием микроавтобуса скончались 11 человек.
«Sputnik Армения», ссылаясь на региональную службу МВД, сообщает, что рядом с населённым пунктом Ланджик столкнулись пассажирский микроавтобус Volkswagen и грузовик «ЗИЛ».
 
В ДТП погибли 11 человек, ещё 6 человек госпитализированы.
 
Причины аварии устанавливают, на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее на трассе Чита — Забайкальск в районе населенного пункта Атамановка произошло ДТП, в котором погибли четыре человека и пострадали еще шестеро, включая детей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД по Забайкальскому краю.

Как сообщили в ведомстве, виновником дорожно-транспортного происшествия стал 28-летний водитель автомобиля Lancer, допустивший выезд на «встречку» и столкнувшийся там с автомобилем Honda. 

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#дтп
#армения
#авария
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Пьяный водитель насмерть сбил двухмесячного ребенка на глазах матери
В Бурятии пьяный водитель на высокой скорости сбил коляску с младенцем
14 августа 2023, 09:14

Фото: iStock/Евгений Харитонов

Нетрезвый водитель на высокой скорости сбил молодого мужчину, который вез коляску с двухмесячной дочкой. Трагедия случилась на глазах матери девочки. Об этом сообщает СУ СК по региону.
Мужчина управлял автомобилем в состоянии опьянения. Он ехал по одной из улиц села в то время, как по обочине дороги шли парень с девушкой с коляской, в которой находилась их новорожденная дочь.  

В результате наезда на пешеходов, двухмесячный ребенок скончался от полученных травм по пути в больницу. Пострадавшего парня госпитализировали.  

Нетрезвый водитель задержан. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются. 

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#дтп
#ребёнок
#уголовное водитель
#нетрезвый водитель
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Мошенники начали красть деньги россиян, предлагая обновить социальные карты
14 августа 2023, 09:05

Фото: iStock//ArisSu

Мошенники используют новую схему обмана клиентов российских банков. Теперь они рассказывают легенду о замене социальных карт.
РБК, ссылаясь на начальника управления защиты корпоративных интересов банка ВТБ Дмитрия Ревякина, пишет, что мошенники звонят на стационарные телефоны и представляются работниками соцслужб, а потом убеждают клиентов банков в необходимости обновить социальные карты, которые могут быть едиными или специализированными для студентов, пенсионеров. Также иногда социальная карта совмещена с банковской картой.
 
Если человек соглашается обновить социальную карту, его просят назвать мобильный номер для получения СМС-кода о готовности новой карты. На деле же этот код предназначается для входа в онлайн-банк. Потом преступники выясняют у клиента номер и код карты, необходимые для доступа к личному банковскому кабинету. Если им это удаётся, они воруют деньги с клиентского счёта.
 
«Необходимо всегда проверять поступающую от незнакомых лиц информацию и никому не сообщать конфиденциальные данные по телефону», — отметил Дмитрий Ревякин.
Он дал совет внимательно читать входящие сообщения, где всегда указаны детали и цель проводимой операции. Если СМС приходит от банка, нужно перезвонить в банк или уточнить детали в банковском офисе.

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#мошенничество
#банки
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На Камчатке произошло покушение на замдиректора предприятия «Камчатоленпром»
14 августа 2023, 08:32

Фото: iSock/Savusia Konstantin

Попытка убийства произошла вечером 7 августа в СНТ «Мечта», которое находится под Петропавловском-Камчатским.
Baza пишет, что Сергей Моргунов возвращался домой на Toyota Land Cruiser. Рядом с его домом ждал киллер: он открыл огонь по автомобилю, после чего скрылся. Киллер промахнулся и попал в левую руку мужчине. Замдиректора отделался дробовым ранением предплечья и локтя.
 
В данный момент Моргунов госпитализирован и проходит лечение. Киллера ищут уже несколько дней.
 
11 августа возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Связано ли оно с работой Моргунова, неизвестно. Само предприятие «Камчатоленпром» занимается разведением оленей, а также изготовлением и поставками их мяса.

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#полиция
#уголовное дело
#убийство
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