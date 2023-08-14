В Армении утонул временный поверенный в делах Украины

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Временный поверенный в делах Украины Александр Сенченко утонул в озере. Об этом агентству ТАСС сообщили в правоохранительных структурах Армении.
Дипломат отдыхал на озере. Он заплыл на значительное расстояние от берега и в какой-то момент начал тонуть. Спасатели бросились на помощь утопающему, однако, спасти его не удалось. В правоохранительных органах Армении подтвердили, что тело мужчины принадлежит Сенченко. Власти Украины произошедшее не комментировали.
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