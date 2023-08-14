В Армении в аварии с микроавтобусом погибли 11 человек

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На трассе Ереван — Гюмри в Армении в аварии с участием микроавтобуса скончались 11 человек.
«Sputnik Армения», ссылаясь на региональную службу МВД, сообщает, что рядом с населённым пунктом Ланджик столкнулись пассажирский микроавтобус Volkswagen и грузовик «ЗИЛ».
В ДТП погибли 11 человек, ещё 6 человек госпитализированы.
Причины аварии устанавливают, на месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее на трассе Чита — Забайкальск в районе населенного пункта Атамановка произошло ДТП, в котором погибли четыре человека и пострадали еще шестеро, включая детей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД по Забайкальскому краю.
Как сообщили в ведомстве, виновником дорожно-транспортного происшествия стал 28-летний водитель автомобиля Lancer, допустивший выезд на «встречку» и столкнувшийся там с автомобилем Honda.
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В ДТП погибли 11 человек, ещё 6 человек госпитализированы.
Ранее на трассе Чита — Забайкальск в районе населенного пункта Атамановка произошло ДТП, в котором погибли четыре человека и пострадали еще шестеро, включая детей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД по Забайкальскому краю.
Как сообщили в ведомстве, виновником дорожно-транспортного происшествия стал 28-летний водитель автомобиля Lancer, допустивший выезд на «встречку» и столкнувшийся там с автомобилем Honda.
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Мария Фирсова