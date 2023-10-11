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В Армии обороны Израиля не подтвердили данные об обезглавленных младенцах

Anadolu: спикер ЦАХАЛ опровергла информацию об обезглавленных ХАМАС младенцах
11 октября 2023, 12:51
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

Спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) опровергла информацию о том, что в кибуце Кфар-Аза были найдены обезглавленные боевиками ХАМАС младенцы. Об этом сообщает Anadolu.
Ранее канал i24 сообщал, что на юге Израиля, в кибуце Кфар-Аза, были найдены тела 200 мирных жителей, среди которых числилось 40 детей. Солдаты, находящиеся на месте, рассказали, что младенцы якобы были жестоко обезглавлены боевиками радикального палестинского движения ХАМАС.

Спикер ЦАХАЛ сообщила, что знает об этой информации, однако данных, подтверждающих её, предоставлено не было.


Вместе с тем издание Insider получило от другого спикера Армии обороны Израиля информацию о том, что тела обезглавленных детей действительно были найдены в Кфар-Аза. Однако уточнялось, что там собеседник издания не видел соответствующих фото и видео, но общался с военными, находящимися в настоящее время в кибуце.

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Прокуратура взяла под контроль инцидент с поездами на станции «Печатники»
11 октября 2023, 13:10

Фото: istockphoto.com/Artem Cherednik

Прокуратура Московского метрополитена взяла под контроль выяснение обстоятельств происшествия с наездом поездов на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии.
«Предварительно, утром на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии произошёл накат состава, который следовал из депо без пассажиров, на стоящий на станции поезд. На месте находится заместитель прокурора Московского метрополитена Владимир Аверченко», – приводит АГН «Москва» текст материала пресс-службы столичной прокуратуры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём канале рассказал, что уже в скором времени после проведения необходимых работ движение на Люблинско-Дмитровской линии после происшествия с наездом поездов будет восстановлено.

«Проводятся ремонтно-восстановительные работы, движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов», — приводит utro.ru сообщение Собянина.

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#происшествия
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Два жителя Петербурга были искусаны женщинами
11 октября 2023, 12:53

Фото: istockphoto/Marina Demeshko

Двое жителей Санкт-Петербурга обратились к медикам и в полицию по поводу того, что их покусали женщины. Странное поветрие пришлось в Северной столице на минувшие сутки.
Сначала 58-летняя предпринимательница пожаловалась на неизвестную таксистку, которая подвозила ее из поселка Комарово в Петербург. В дороге женщины повздорили. В качестве последнего и решительного аргумента водительница сильно укусила бизнесвумен за левую руку, передает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

В ночь на 11 октября за помощью к медикам обратился 46-летний мужчина. У него был диагностирован синяк на левом плече и ссадина на предплечье. Он объяснил, что дома его поцарапала и укусила жена. После осмотра пациент был отпущен домой в удовлетворительном состоянии. В полицию укушенный решил не обращаться, а решить конфликт по-семейному.

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Стало известно о новых пострадавших при столкновении поездов в метро Москвы
Количество пострадавших на станции метро «Печатники» достигло пяти человек
11 октября 2023, 12:23

Фото: iStock/maxim4e4ek

Число пострадавших в результате столкновения поездов на станции метро «Печатники» достигло пяти человек. Об этом сообщают оперативные службы, работающие на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что на Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена нет движения поездов между станциями «Люблино» и «Дубровка» из-за столкновения двух составов на станции «Печатники».

Оперативные службы, работающие на месте аварии сообщили, что число пострадавших при столкновении возросло до пяти человек.

Также сообщалось, что машиниста одного из составов зажало между кабинами. Сотрудники экстренных служб смогли извлечь его и передать медицинским работникам. В настоящее время он доставлен в больницу.

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Пострадавший в столкновении поездов метро машинист доставлен в больницу
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Пострадавший в столкновении поездов метро машинист доставлен в больницу
11 октября 2023, 12:03

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Машиниста, который был зажат в кабине одного из поездов, столкнувшихся на станции «Печатники», удалось извлечь. Сотрудники экстренных служб передали его медикам.
Долгое время спасатели никак не могли достать мужчину, так как кабина была сильно деформирована в результате столкновения. У машиниста повреждена нога. Кроме того, он получил множественные порезы разлетевшимися от удара осколками оконных стекол, сообщает «Рен ТВ». В настоящее время сотрудники скорой помощи везут пострадавшего в больницу.

По предварительным данным, всего в результате столкновения поездов пострадали четыре человека. Кроме машиниста, это еще две женщины и подросток, у которого диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Всем им оказана надлежащая медицинская помощь.

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Увеличилось число пострадавших при столкновении поездов в столичном метро
Подросток пострадал при столкновении поездов на станции метро Печатники
11 октября 2023, 11:47

Фото: iStock/Yury Karamanenko

При столкновении поездов в столичном метро на станции Печатники получил травму подросток. Таким образом, число пострадавших при ЧП увеличилось до четырех человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Из сообщения следует, что у молодого человека закрытая черепно-мозговая травма. 

Ранее сообщалось о трех пострадавших. Среди них машинист, которого зажало и две пассажирки. При столкновении поездов в кабине одного из них был зажат машинист. Сотрудникам экстренных служб долго не удавалось извлечь мужчину из деформированной кабины. Однако сейчас его уже спасли.

По предварительным данным, столкновение двух поездов в московском метро случилось из-за отказа тормозов. Информацию сообщает департамент транспорта Москвы. По данным Дептранса один из поездов был перегоночными.

Столкновение поездов произошло примерно в 10:30. Сейчас движение на участке от «Люблино» до «Дубровки» салатовой ветки временно остановлено. Также сообщается, что в обратную сторону поезда следуют с увеличенным интервалом. Спецслужбы работают над восстановлением движения.

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#метро
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#столкновение
#поезда
#машинист
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Зажатого в кабине поезда на станции «Печатники» машиниста не удается извлечь
11 октября 2023, 11:38

Фото: istockphoto/hank5

При столкновении двух поездов на станции «Печатники» московского метрополитена в кабине одного из них был зажат машинист. Пока сотрудникам экстренных служб не удается извлечь мужчину из деформированной кабины.
По предварительным данным, у мужчины сломана нога. Кроме того, у него имеются многочисленные порезы, нанесенные осколками стекол, вылетевших из разбитых окон во время столкновения, передает телеграм-канал «112».

Всего по уточненным данным в результате столкновения поездов пострадали четыре человека. Кроме машиниста, это еще две женщины и подросток, у которого закрытая черепно-мозговая травма. Предварительно, причиной аварии могли стать неисправные тормоза у пустого перегонного состава, который врезался в поезд с пассажирами, стоящий на станции. Окончательный вердикт вынесут специалисты после всех необходимых проверок и экспертиз.

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#травма
#женщины
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#станции
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Выросло количество пострадавших при столкновении поездов в метро Москвы
Число пострадавших при столкновении поездов в московском метро возросло до трёх
11 октября 2023, 11:32

Фото: istock / maxim4e4ek

Количество пострадавших при столкновении поездов на станции Печатники выросло до трех человек. Среди них машинист, которого зажало и две пассажирки.
Машиниста сейчас пытаются вызволить оттуда, предварительно мужчина пострадал не сильно.

Причиной аварии стал отказ тормозов и накат составов. Один из поездов ехал из депо и врезался в стоящий на станции второй поезд. На данный момент на участке от «Люблино» до «Дубровка» остановлено движение. Специалисты сейчас трудятся над восстановлением работы метро. 

Обстоятельства происшествия продолжают выяснять, на месте работают службы спасения и медицинские работники. 

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Стала известна причина столкновения поездов на станции Печатники
Дептранс Москвы: Причиной столкновения поездов стал отказ тормозов
11 октября 2023, 11:01

Фото: istock / spacedrone808

Столкновение двух поездов в московском метро случилось из-за отказа тормозов. Информацию сообщает департамент транспорта Москвы. По данным Дептранса один из поездов был перегоночными.
Поезда столкнулись  на Люблинско-Дмитровской линии из-за наката состава, который следовал из депо и врезался в стоящий на станции поезд.

Столкновение поездов произошло примерно в 10:30. Сейчас движение на участке от «Люблино» до «Дубровки» салатовой ветки временно остановлено. Также сообщается, что в обратную сторону поезда следуют с увеличенным интервалом. Спецслужбы работают над восстановлением движения.

Известно о двух пострадавших, один их них машинист. Серьезных травм у них нет. По факту происшествия проводится проверка.

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#станции
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После столкновения поездов на станции метро «Печатники» зажало машиниста
11 октября 2023, 10:53

Фото: istock / Artem Cherednik

На месте столкновения двух поездов на станции Московского метро «Печатники» зажат машинист. На месте работаю спасательные службы и скорая помощь.
Машиниста пытаются достать оттуда, по предварительной информации он сильно не пострадал. На данный момент известно о двух пострадавших. Обстоятельства ЧП выясняются. На месте работают экстренные специальные службы и медицинские работники.

Предварительной причиной столкновения стал отказ тормозов. Об этом сообщил столичный Департамент транспорта. Также сообщается, что движения поездов от станции «Люблино» до станции «Дубровка» отсутствует. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

В Дептрансе столицы уточнили, что поезда столкнулись в 10:22. На участке работают все необходимые службы для возобновления движения.

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