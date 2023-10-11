В Армии обороны Израиля не подтвердили данные об обезглавленных младенцах

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Спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) опровергла информацию о том, что в кибуце Кфар-Аза были найдены обезглавленные боевиками ХАМАС младенцы. Об этом сообщает Anadolu.
Ранее канал i24 сообщал, что на юге Израиля, в кибуце Кфар-Аза, были найдены тела 200 мирных жителей, среди которых числилось 40 детей. Солдаты, находящиеся на месте, рассказали, что младенцы якобы были жестоко обезглавлены боевиками радикального палестинского движения ХАМАС.
Спикер ЦАХАЛ сообщила, что знает об этой информации, однако данных, подтверждающих её, предоставлено не было.
Вместе с тем издание Insider получило от другого спикера Армии обороны Израиля информацию о том, что тела обезглавленных детей действительно были найдены в Кфар-Аза. Однако уточнялось, что там собеседник издания не видел соответствующих фото и видео, но общался с военными, находящимися в настоящее время в кибуце.
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Спикер ЦАХАЛ сообщила, что знает об этой информации, однако данных, подтверждающих её, предоставлено не было.
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Анастасия Чинкова