В Ашкелоне прозвучали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле

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В Ашкелоне и в районах, которые расположены в окрестностях сектора Газа звучат сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах. Об этом сообщила Армия обороны Израиля.
Ранее сообщалось о том, что в Иерусалиме работают сирены, которые предупреждают о ракетных обстрелах. Перед взрывами бригады «Аль-Кассам», которые являются военным крылом палестинского движения ХАМАС, заявили, что выпустили ракеты из сектора Газа по Иерусалиму и Тель-Авиву.
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