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В Ашкелоне прозвучали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле

В Ашкелоне и районах возле Газы прозвучали сирены воздушной тревоги
09 октября 2023, 12:45
Фото: iStock/Roman Novitskii

Фото: iStock/Roman Novitskii

В Ашкелоне и в районах, которые расположены в окрестностях сектора Газа звучат сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах. Об этом сообщила Армия обороны Израиля.

Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

Ранее сообщалось о том, что в Иерусалиме работают сирены, которые предупреждают о ракетных обстрелах. Перед взрывами бригады «Аль-Кассам», которые являются военным крылом палестинского движения ХАМАС, заявили, что выпустили ракеты из сектора Газа по Иерусалиму и Тель-Авиву.

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#взрывы
#ракеты
#израиль
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В Бердске школьники поставили на колени пятиклассника и угрожали ему ножом
09 октября 2023, 13:10

Фото: iStock/mrohana

В школе №11 Бердска пятиклассники заставили мальчика из параллели встать на колени, угрожая ножом и электрошокером.
Издание «Бердск-Онлайн» пишет, что в распоряжении журналистов есть запись данного инцидента. На кадрах ученики заставляют пятиклассника просить прощения на коленях.

«Если будешь меня еще раз обзывать, это видео попадет ко всем моим друзьям. И я тебя первый ножом. А он тебя шокером. Вот так!», — цитирует издание слова одного из нападавших на ребенка. За кадром слышно звуки электрошокера.
По словам заместителя директора школы Наталья Руппель, инцидент случился 7 октября.

«Мальчики из параллельных классов менялись на уроке физкультуры. Один входили, другие выходили. Потолкались. Один из мальчиков обозвал двух других. Те почувствовали себя оскорбленными. И в таком нелицеприятном формате разобрались», — сообщила учительница. 
После этого в школу вызвали родителей. Нападавшие уже принесли извинения мальчику в присутствии учителей и родителей. С участниками конфликта психологи проведут работу. 

Ранее полицейские задержали 12-летнего подростка, который угрожал ученикам и педагогам в школе №1208 на юго-востоке Москвы. Уточняется, что в разгар учебного дня подросток достал из рюкзака нож и начал угрожать учителям и одноклассникам.

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#школьники
#школа
#подростки
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В Иерусалиме прогремели взрывы после срабатывания сирен
09 октября 2023, 12:13

Фото: iStock/RamonCast

В Иерусалиме прогремели взрывы. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
Сообщается, что в городе работают сирены, которые предупреждают о ракетных обстрелах. По информации корреспондента РИА Новости, сирены звучат и в Тель-Авиве.

Отмечается, что перед взрывами бригады «Аль-Кассам», которые являются военным крылом палестинского движения ХАМАС, заявили, что выпустили ракеты из сектора Газа по Иерусалиму и Тель-Авиву.

Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

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#песков
#рф
#взрывы
#израиль
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Стало известно, когда Берла Лазара выпишут из больницы
Берла Лазара могут выписать из больницы уже на этой неделе
09 октября 2023, 12:09

Фото: istockphoto.com/Motortion

Главного раввина России Берла Лазара, попавшего в больницу с сотрясением мозга, могут выписать уже на этой неделе.
«Состояние стабильное, ему прописали покой, прогнозы – все позитивные. Надеемся, что до конца недели выпишут», – заявил в беседе с АГН «Москва» председатель общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин.

Он добавил, что у Лазара установлено сотрясение мозга.

Раввин Берл Лазар упал во время празднования Симхат Торы в Москве.

Ранее врач эстетической медицины Наталья Михайлова перечислила наиболее эффективные и популярные омолаживающие процедуры. Как передают «Дни.ру», специалист отнесла к ним иньекции ботулотоксина, биоревитализацию и биорепарацию, химические пилинги, контурную пластику, лазерную шлифовку кожи, фотоомоложение и т.д.

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#москва
#происшествие
#больница
#медицина
#косметология
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В Санкт-Петербурге 2-летний ребёнок умер после прививки
09 октября 2023, 12:04

Фото: iStock/Alernon77

В Санкт-Петербурге 2-летняя девочка умерла на руках у врачей в детской поликлинике на улице Карпинского.
ЧП случилось после того, как ребёнок прошел вакцинацию. Девочке сделали прививку. Затем она почувствовала недомогание, но мать отказалась от госпитализации дочери, написав расписку.
 
«В связи с этим медики не могли установить наблюдение за ребенком», - рассказал источник РЕН ТВ.
Женщина решила продолжить лечение дома, но спустя несколько дней девочке стало хуже. Родители вызвали скорую. Девочку доставили в ту же поликлинику, где ей и проводили вакцинацию. Но спасти её не удалось.
 
Тело доставлено в морг. Эксперты устанавливают причину смерти. Делом заинтересовалась петербургская полиция.

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#вакцинация
#прививки
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Главный раввин России Берл Лазар оказался в больнице с сотрясением
09 октября 2023, 10:47

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Главный раввин России Берл Лазар оказался в больнице из-за тяжелого сотрясения мозга.
Берла Лазара госпитализировали после празднования Симхат Тора в Марьиной Роще. У него диагностировано тяжёлое сотрясение мозга.
 
Симхат-Тора – один из самых радостных праздников еврейского календаря, который празднуется 6 октября вечером.  

Shot пишет, что он танцевал с Торой в субботу во время празднования Симхат Торы в синагоге, упал и получил сотрясение мозга.

«Ребе нам сказал, что мы должны исполнять обычай танцевать с Торой больше, чем всегда. мы должны вложить в танец боль и надежду, веру и уверенность. Так победим! Раввин начал танцевать. И танцевал до полтретьего ночи. А в полтретьего ночи он упал. Не знаю, поскользнулся или столкнулся с кем-то из танцующих»,- рассказал председатель Общественного совета Федерации Еврейских общин России Борух Горин.
Сейчас жизни Лазара ничего не угрожает. Он находится под присмотром медиков. 

Ранее сообщалось, что российского актёра Павла Баршака доставили в больницу с пробитой грудной клеткой и переломом ребер после драки. Уточняется, что около четырех утра в квартиру девушки, с которой находился Баршак, залез через балкон 25-летний Александр Табаков. Когда драка была окончена, он покинул квартиру также через балкон.

Спустя несколько часов артист обратился к медикам и был госпитализирован.

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#чп
#происшествие
#новости
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В аэропорту Домодедово у пассажира взорвалась свето-шумовая граната
09 октября 2023, 10:23

Фото: iStock/vmargineanu

Во время взрыва гранаты никто не пострадал, мужчина задержан.
По данным Mash, 54-летний мужчина положил снаряд в свой чемодан. Сотрудники аэропорта обнаружили это, когда багаж проходил через рентген. Полицейские начали выяснять у мужчины, что у него в багаже. В это время граната сработала.
 
В результате ЧП никто не пострадал. Мужчину доставили в участок для разбирательств. Выяснилось, что его и ранее задерживали за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Пресс-служба Московского аэропорта Домодедово сообщила, что при проведении досмотра выяснилось,  что граната  не боевая, а имитация. Она используется для игры в страйкбол. Она сработала в руках пассажира. На работу аэропорта данный инцидент не повлиял. 

Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту Внуково сломались ленты приема багажа.

«Осторожно, Москва» сообщает, что пассажиров отправили на ручную сдачу, поэтому на месте возникла большая очередь.

«Очередь огромная и никакой организации со стороны сотрудников аэропорта. Давка, драки, крики, слёзы, дети, конфликты — полиция разнимает. Все опаздывают», — рассказала одна из пассажирок.
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В Тель-Авиве снаряды ХАМАС попали в дом российского политика Бакова

В Химках Mercedes въехал в дверь магазина и сгорел
#аэропорт
#аэропорт домодедово
#граната
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В Химках Mercedes въехал в дверь магазина и сгорел
09 октября 2023, 10:18

Фото: Istockphoto / z1b

В Химках Mercedes врезался в дверь магазина и загорелся. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области.
Уточняется, что ДТП произошло в 6:15 в посёлке Новогорск-клаб. По предварительной информации, автомобилем управлял водитель 1992 года рождения. По неустановленным причинам совершил он врезался во входную дверь торгового помещения, после чего машина загорелась, сказали ТАСС в ведомстве. При этом водитель не пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. 

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В Москве пенсионерка оказалась в больнице из-за наркотиков, а друг её сына умер

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#химки
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#подмосковье
#московская область
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В Москве пенсионерка оказалась в больнице из-за наркотиков, а друг её сына умер
09 октября 2023, 09:52

Фото: Фотобанк Московской области

76-летняя пенсионерка госпитализирована из квартиры на юге столицы с диагнозом «передозировка наркотиками».
«МК» пишет, что инцидент случился в ночь на понедельник на улице Борисовские пруды. Из квартиры по этому адресу с передозировкой наркотиками госпитализировали 76-летнюю пенсионерку.
 
43-летний приятель её сына, который также находился в квартире, от передозировки скончался.
 
Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Ижевске четверо пенсионерок отравились парами хлора в доме престарелых, две из них скончались.

ЧП случилось в одном из ижевских пансионатов. Четыре пожилых женщины 75, 82, и 95 лет были госпитализированы в отделение токсикологии с диагнозом «острое отравление парами хлора». В 5.30 утра их доставили в больницу в тяжёлом состоянии. В этот же день две женщины скончались, за жизнь остальных продолжают бороться врачи. Не исключено, что количество пострадавших продолжит расти.

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#наркотики
#пенсионерка
#полиция
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В Тель-Авиве снаряды ХАМАС попали в дом российского политика Бакова
09 октября 2023, 09:30

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Екатеринбургский бизнесмен, политик, основатель Монархической партии Антон Баков рассказал о прилёте снарядов в его дом в Тель-Авиве.
URA.RU пишет, что политик и его супруга не пострадали.
 
«Ничего себе прилетело в наш дом в Тель-Авиве! К счастью, мы на другом этаже, стекла отличные, а ракеты у Хамаса говно!», —прокомментировал ЧП Баков на своей странице в одной из социальных сетей.
Напомним, 7 октября движение ХАМАС, которое правит в секторе Газа,  объявило войну Израилю. Боевики ХАМАС вели массированный обстрел. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны.

Ранее официальные лица Израиля обратились к США за помощью в пополнении запасов ракет-перехватчиков для системы ПРО «Железный купол» и других боеприпасов, в том числе для пулеметов, а также сотрудничестве в сфере сбора разведанных.

Представители официального Тель-Авива обратились к Вашингтону с просьбой пополнить количество ракет-перехватчиков для «Железного купола», пулеметных боеприпасов и бомб малого диаметра. Также речь шла об обмене разведданными по поводу потенциальной военной деятельности в Южном Ливане. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о полной координации действий с Пентагоном, и об отслеживании ситуации на севере страны.

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#израиль
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