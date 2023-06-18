В Астане задержали захватчика заложников

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Мужчина требовал, чтобы все активы банка перевели в фонд помощи детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. На выполнение своих условий он дал 3 часа.
Сообщается, что у мужчины были проблемы с кредитами.
Журналист Михаил Казачков писал, что Мурадов с 2013 года состоит на наркоучете и дважды проходил подозреваемым по уголовным делам.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области школьница пропала во время летней подработки. Правоохранители проверили все камеры видеонаблюдения по пути следования подростка. В 08.15 девушка проходила к остановке «РЭБ», больше в поле зрения видеокамер она не попадала.