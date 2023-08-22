В Астрахани четырёхлетний мальчик утонул в аквапарке

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В Астрахани в бассейне аквапарка четырехлетний мальчик утонул после спуска с горки. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на СУ СК РФ по региону.
«Установлено, что сегодня, 22 августа 2023 года, четырёхлетний мальчик утонул в бассейне на территории развлекательного комплекса «Парк планета» по улице Николая Островского в Советском районе Астрахани», — цитирует издание сообщение ведомства.
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