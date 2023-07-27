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В Астрахани голый мужчина ворвался в детский сад

Голый мужчина проник на территорию детского сада в Астрахани
27 июля 2023, 17:25

Фото: iStock/blinow61

Абсолютно обнаженный мужчина проник на территорию детского сада в Астрахани. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.

По информации портала, голого мужчину сначала заметили около торгового центра, который был расположен вблизи детского учреждения.

Неадекватного мужчину попытались задержать очевидцы, но ​ему удалось от них сбежать. Россиянин сломал забор и беспрепятственно проник на территорию детского сада, где в тот момент находились дети. Прибывшие на место инцидента правоохранители задержали мужчину.

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#дети
#мужчина
#детский сад
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В Москве найден мёртвым бывший топ-менеджер Внешэкономбанка
SHOT: В Москве найден мёртвым бывший топ-менеджер Внешэкономбанка Колпаков
27 июля 2023, 16:59

Фото: iStock/SergeyPankratov

Тело 72-летнего ​бывшего топ-менеджера Внешэкономбанка Александра Колпакова было обнаружено в его собственной квартире в центре Москвы. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
Признаков насильственной смерти обнаружено на теле банкира не было.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причины смерти пожилого мужчины. О каких-либо хронических заболеваниях банкира известно не было. 

Колпаков работал во Внешторгбанке с 1973 года. 

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#полиция
#труп
#мужчины
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Вертолет погранслужбы ФСБ РФ Ми-26 лишился хвоста в аэропорту Якутска
27 июля 2023, 16:50

Фото: РИА Новости

В аэропорту Якутска вертолет Ми-26, принадлежащий ФСБ РФ, снёс осветительную мачту, в результате чего, от машины оторвалась хвостовая часть. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, 27 июля около 11 утра по московскому времени пограничный вертолет хвостовой частью налетел на столб, и перерубила его лопастями несущего винта. После чего часть осветительной мачты отломилась и упала на аэродромную машину.

Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал, однако вертолет остался без хвостовой части.

Также сообщалось, что в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай разбился вертолет Ми-8. По информации СМИ, на борту находилась группа туристов из 13 человек. Четверо из них погибли, остальные госпитализированы с различными травмами.

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#вертолёт
#человек
#происшествия
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Во время съёмок фильма в центре Москвы машина сбила пенсионера
Пенсионер попал под машину во время съёмок фильма в центре Москвы
27 июля 2023, 16:13

Фото: iStock/maxim4e4ek

Во время съёмок фильма в центре Москвы машина сбила пенсионера, в результате чего, он получил травму головы. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
По информации портала, в центре ​столицы проходили съемки фильма. 

Во время сцены с автомобилем, ​работники съемочной площадки не уследили за машиной, что привело к травме пенсионера, который попал под авто. 84-летний мужчина сильно ударился головой. От госпитализации пенсионер отказался, ему была оказана медицинская помощь, после чего он убыл домой. 

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#дтп
#помощь
#автомобиль
#пенсионер
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В Брянской области задержан мужчина, пытавшийся перейти на сторону ВСУ
27 июля 2023, 15:58

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

В Брянской области сотрудниками регионального УФСБ совместно с полицейскими задержан гражданин России, который планировал уехать на Украину и принимать участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, осуществившего приготовление к участию в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях нанесения ущерба безопасности РФ.

Уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело о государственной измене. Сейчас мужчина находится под стражей.

Также сообщалось, что сотрудники ФСБ РФ предотвратили террористический акт, подготовленный спецслужбами Украины. Он должен был быть совершен на корабле Черноморского флота, несущем высокоточные ракеты.

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#дело
#уголовное дело
#мужчина
#рф
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Работник посольства Украины в Сеуле задержан за пьяный дебош в баре
27 июля 2023, 15:44

Фото: istockphoto/tawatchaiprakobkit

Полицейские столицы Южной Кореи Сеула задержали сотрудника посольства Украины за пьяную драку, которую он устроил в баре. Пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко сообщил, что МИД принял решение немедленно отозвать дипломата из командировки и вернуть на родину.
Как сообщает портал «Лига. Новости», работник посольства задержан по подозрению в нападении и препятствии правосудию. Он сначала затеял драку с клиентами перед входом в бар. Когда агрессора попытался утихомирить работник заведения, досталось и ему. Пришлось вызвать полицию. Но нетрезвый дипломат не подчинился подъехавшему представителю закона и атаковал также и его. Окончательно усмирить буяна удалось только в полицейском участке.

Инцидент, в котором пострадали клиенты бара, его сотрудники и правоохранители, произошел в заведении в районе Итэвона, сообщает издание со ссылкой на южнокорейские СМИ.

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#инцидент
#клиенты
#сотрудники
#дипломат
#бар
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При крушении вертолета на Алтае погибли четыре человека
Двух пропавших туристов из разбившегося Ми-8 нашли живыми
27 июля 2023, 15:43

Фото: iStock/Soumen Hazra

Двух туристов из разбившегося на Алтае вертолета Ми-8, которых считали погибшими, обнаружили живыми, сообщает Telegram-канал SHOT.
На борту потерпевшего крушение вертолета находились 16 человек, три члена экипажа и 13 туристов, которые посещали гору Белуха. 

После падения самолета шестерых человек какое-то время не могли обнаружить, их сочли погибшими. Однако, двоих из них обнаружили живыми.  

В результате, в трагедии погибли четыре человека. Все они – туристы.  

Остальные 12 человек, которые находились на борту в момент крушения, доставлены в больницу Горно-Алтайска. У всех них крайне тяжелые травмы – до 90 процентов ожогов тела. Сейчас медики борются за их жизни.  

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Хозяин конопляной фермы пришел в польскую полицию, чтобы извиниться

В Саратовской области воспитатель детского сада пролила на ребенка кипяток

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#вертолёт
#алтай
#крушение
#погибшие
#туристы
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Хозяин конопляной фермы пришел в польскую полицию, чтобы извиниться
Пьяный поляк пришел в полицию с букетом из конопли
27 июля 2023, 15:01

Фото: iStock/simpson33

В отделение полиции польского города Ленчице пришел пьяный мужчина, чтобы извиниться, сообщает RMF FM.
По информации СМИ, нетрезвый 38-летний поляк принес с собой в полицию букет конопли длинною в 45 сантиметров. Он хотел извиниться перед полицейскими, однако, за что – объяснить так и не смог.  

В организме посетителя обнаружили около трех промилле алкоголя, а при обыске в квартире поляка нашли 18 кустов конопли.  

Мужчину задержали, за выращивание травы ему грозит до 15 лет лишения свободы.  

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#польша
#конопля
#полиция
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Воспитатель детского сада облила трехлетнего мальчика кипятком
В Саратовской области воспитатель детского сада пролила на ребенка кипяток
27 июля 2023, 14:20

Фото: iStock/Antonistock

В Саратовской области воспитатель детского сада пролила кипяток из чайника на трехлетнего ребенка, сообщает прокуратура региона.
По информации ведомства, ребенок налетел на женщину, которая в этот момент несла чайник с кипятком, в результате, ребенок получил страшные ожоги.  

Мальчика экстренно госпитализировали с ожогами 15 процентов тела. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Прокуратура региона инициировала в детском саду проверку по факту происшествия. Будет дана оценка действиям должностных лиц, а также соблюдениям правил безопасности, необходимых для дошкольного учреждения.  

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#детский сад
#прокуратура
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Очевидец рассказал о причине крушения вертолёта на Алтае
27 июля 2023, 14:17

Фото: iStock/MMADIA

На Алтае вертолёт рухнул в селе Тюнгур после столкновения с электрическим столбом при совершении поворота. Об этом сообщил очевидец событий в беседе с «Газета.ru».
Пилот перед посадкой заметил на площадке другой вертолёт и принял решение приземлиться на поле. Пока он совершал манёвр, хвост вертолёта Ми-8 зацепился за электропровода и произошло падение.

На борту находилось 16 человек, трое из них получили ожоги высокой степени (90% поражения тела). Сообщается, что вертолёт совершал коммерческий рейс.

«Газета.ru» передаёт, что на месте работают пожарно-спасательные службы.

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#падение
#вертолёт
#крушение
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