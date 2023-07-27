В Астрахани голый мужчина ворвался в детский сад

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Абсолютно обнаженный мужчина проник на территорию детского сада в Астрахани. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
Неадекватного мужчину попытались задержать очевидцы, но ему удалось от них сбежать. Россиянин сломал забор и беспрепятственно проник на территорию детского сада, где в тот момент находились дети. Прибывшие на место инцидента правоохранители задержали мужчину.
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