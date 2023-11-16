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В Астрахани обрушилась часть жилого дома

Губернатор Бабушкин: В Астрахани частично обрушилась пятиэтажка
16 ноября 2023, 18:03
Фото: istock / Srdjanns74

Фото: istock / Srdjanns74

В Астрахани обрушилась часть здания жилой пятиэтажки на площади Вокзальной, 1а. Под завалами могут находиться люди. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
В настоящее время точная причина обрушения неизвестна, но жильцы говорят, что, возможно, в одной из квартир, прорвало батарею.

Губернатор Астрахани Игорь Бабушкин подтвердил информацию. На место уже прибыли спасатели ГУ МЧС России по Астраханской области.


«В Астрахани на площади Привокзальной произошло обрушение части дома. Оперативные службы на месте. По моему поручению создан оперативный штаб», — сообщил Бабушкин .
Для жильцов дома открыли телефонную горячую линию. Подробности происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области на территории воинской части разгорелся пожар. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дом
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На место обрушения дома в Астраханской области выехал глава Минздрава
Глава Минздрава Астраханской области Спирин выехал к месту обрушения дома
16 ноября 2023, 18:35

Фото: iStock/maxim4e4ek

Глава Министерства здравоохранения Астраханской области Алексей Спирин выехал на место обрушения частного жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
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Появилось фото и видео обрушившегося дома в Астрахани
Бабушкин: МЧС приступило к разбору завалов обрушенного дома в Астрахани
16 ноября 2023, 18:31

Фото: iStock/maxim4e4ek

Сотрудники МЧС приступили к разбору завалов и поиску возможных пострадавших при обрушении дома в Астрахани. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.


«Для жителей дома организовано 3 ПВР на базе 32, 36 и 4 школы. Жители обеспечиваются горячим питанием и водой. Аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС проступили к разбору завала», - написал Бабушкин в своем Telegram-канале.

Из дома, который обрушился на Вокзальной улице в Астрахани, эвакуировали 213 человек. Один из свидетелей рассказал МЧС, что до обрушения, по дому пошла трещина. До этого жильцы уже обращались с жалобами в Управляющую компанию на трещину на стене здания. В результате разрушились 3-й и 4-й подъезды.

Сам дом был построен в 1962 году, в нём 80 квартир.По предварительным данным, возможной причиной обрушения стала лопнувшая батарея, которая подмыла фундамент дома.

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В Астрахани обрушилась часть жилого дома

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#дома
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Появились подробности обрушения дома в Астрахани
Из частично обрушенного дома в Астрахани эвакуировали 213 человек
16 ноября 2023, 18:22

Фото: istock / DmyTo

Из дома, который обрушился на Вокзальной улице в Астрахани, эвакуировали 213 человек. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Один из свидетелей рассказал МЧС, что до обрушения, по дому пошла трещина. До этого жильцы уже обращались с жалобами в Управляющую компанию на трещину на стене здания. В результате разрушились 3-й и 4-й подъезды. Сам дом был построен в 1962 году, в нём 80 квартир.

По предварительным данным, возможной причиной обрушения стала лопнувшая батарея, которая подмыла фундамент дома.

Губернатор Астрахани Игорь Бабушкин сообщил, что был создан оперативный штаб. На месте работают оперативные службы. 

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#человек
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#дома
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На Украине возбудили дело против Арестовича*
В Верховной раде заявили о возбуждении дела на Арестовича*
16 ноября 2023, 18:21

Фото: iStock/Zolnierek

В Верховной раде Украины сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении экс-советника Офиса президента Украины Алексаея Арестовича*. Об этом в своих соцсетях написала политик из Львова, народный депутат Наталья Пипа.
Она отметила, что информацию об открытии уголовного дела на Арестовича* её сообщили в Национальной полиции Украины. 

В своём посте она написала, что ждёт «возвращения разведчика на Украину». Однако добавила, что такой исход маловероятен.

Отметим, что это уже пятое уголовное дело, открытое в отношении Арестовича*. Последнее было возбуждено на Украине в начале октября. Тогда его обвинили в распространении видеоматериалов, иллюстрирующих культ насилия и жестокости. 

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*внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности; находится в розыске
#украина
#арестович
#уголовное дело
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Названа предварительная причина обрушения дома в Астрахани
Дом в Астрахани мог обрушиться из-за подмыва фундамента сточными водами
16 ноября 2023, 18:13

Фото: iStock/Motortion

Многоквартирный дом в Астрахани мог обрушиться из-за подмыва фундамента сточными водами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, в Астрахани обрушилась часть здания жилой пятиэтажки на площади Вокзальной, 1а. Под завалами могут находиться люди. В настоящее время точная причина обрушения неизвестна, но жильцы говорят, что, возможно, в одной из квартир, прорвало батарею.

Губернатор Астрахани Игорь Бабушкин подтвердил информацию. На место уже прибыли спасатели ГУ МЧС России по Астраханской области. Начался разбор завалов. Информации о пострадавших до сих пор нет.

В МЧС также сообщили, что ранее от жителей поступила информация о появлении трещины в доме. Из него успели эвакуировать 213 человек, из них 37 детей.

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#спасатели
#губернатор
#мчс
#люди
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Экс-президента компании «Балтика» Шерстенникова заключили под стражу
16 ноября 2023, 17:33

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Бывшего президента пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова заключили под стражу. Об этом сообщает «Интерфакс».
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга израл меру пресечения в отношении Шерстенникова в виде заключения под стражу сроком на один месяц 17 суток, то есть, до 30 декабря текущего года.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали бывшего президента пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова и её вице-президента Антона Рогачевского. Уточнялось, что они задержаны по делу о мошенничестве. Из-за их противозаконных действий компании «Балтика» грозит ущерб в размере 100 миллионов рублей. 

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#суд
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#уголовное дело
#мошенничество
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ФСБ задержала жительницу Ростовской области за финансирование ВСУ
16 ноября 2023, 17:33

Фото: iStock/zoka74

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали бывшую сотрудницу госучреждения за то, что она финансировала ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
«Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданки Российской Федерации, причастной к оказанию финансовой помощи украинским вооруженным формированиям», - говорится в сообщении пресс-службы.

Всего женщина с мая 2018 года перевела на украинские банковские счета порядка 330 тысяч.

По версии следствия, задержанная знала, что перечисленные деньги использовались для покупки обмундирования и амуниции для ВСУ. Возбуждено уголовное дело, по статье «Госизмена». Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

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#госизмена
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В Петербурге пьяные мужчины набросились с кулаками на фельдшеров скорой
В Зеленогорске задержали пьяных хулиганов, избивших медиков скорой помощи
16 ноября 2023, 17:18

Фото: istock / Yury Karamanenko

В Зеленогорске задержали двух мужчин, которые напали на сотрудников «скорой помощи». Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
15 ноября двое пьяных мужчин 36 и 40 лет сделали ложный вызов бригады сокрой помощи к кафе на проспекте Ленина и напали на них. Они оскорбляли и толкали приехавших медиков. Известно, что один из хулиганов пнул врача по ноге.

Прибывшие позже Росгвардейцы задержали и доставили нарушителей в отдел полиции. Оказалось, один из них тем вечером отмечал в кафе свой день рождения.

Ранее сообщалось, что в Москве умер 39-летний мужчина после того, как скорая помощь решила не забирать пострадавшего. Медики не стали госпитализировать больного, а просто визуально осомтрели. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#кафе
#день рождения
#служба
#скорая помощь
#нападение
#избиение
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Экс-глава правительства Самарской области Кудряшов арестован судом до 12 января
16 ноября 2023, 16:57

Фото: iStock/AMilkin

Бывший глава правительства Самарской области Виктор Кудряшов арестован судом до 12 января по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Кудряшов и исполняющий обязанности министра строительства региона Михаил Асеев были задержаны после проведения обысков. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Сегодня также стало известно, что Асеев арестован до 20 декабря.

По одной из версий, Кудряшов, находившийся на посту главы правительства с 2019 года, предположительно содействовал выделению из бюджета 200 миллионов рублей на строительство метростанции «Самарская» компании «Волгатрансстрой». Впоследствии проект был отменен, однако средства не вернулись в бюджет.

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