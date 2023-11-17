В Астрахани родственники стилиста Киркорова едва не погибли при обрушении дома

Фото: РИА Новости/Павел Гирин
16 ноября МЧС сообщило об обрушении части пятиэтажного дома в Астрахани.
На данный момент известно об одной погибшей жительнице, остальные 213 жильцов (включая 37 детей) вовремя эвакуировались.
Shot пишет, что в том доме жила племянница стилиста Омара Байрамова и её муж.
29-летняя Анастасия Тарасова с супругом выбежали из дома буквально за несколько минут до ЧП. Перед этим жильцы увидели огромную трещину на фасаде и поменьше у себя в квартирах. Дом в прямом смысле начал трещать по швам. Люди хватали свои вещи и выбегали на улицу.
Звёздный стилист назвал астраханских чиновников «моральными уродами» за то, что дома разрушаются просто от трещин.
Сейчас в качестве основной версии следствие рассматривает перепланировку квартиры на первом этаже. При этом местные жители ещё с сентября жаловались на течь канализации, которая размывала фундамент пятиэтажки. Люди опасались, что дом 1962 года постройки, который давно не ремонтировали, просто не выдержит. Местные обращались в водоканал и писали депутатам, но реакции не было.
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Shot пишет, что в том доме жила племянница стилиста Омара Байрамова и её муж.
Звёздный стилист назвал астраханских чиновников «моральными уродами» за то, что дома разрушаются просто от трещин.
Сейчас в качестве основной версии следствие рассматривает перепланировку квартиры на первом этаже. При этом местные жители ещё с сентября жаловались на течь канализации, которая размывала фундамент пятиэтажки. Люди опасались, что дом 1962 года постройки, который давно не ремонтировали, просто не выдержит. Местные обращались в водоканал и писали депутатам, но реакции не было.
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Мария Фирсова