В Астрахани водитель насмерть сбил школьника на пешеходном переходе

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В Астрахани водитель сбил двух школьников, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Астраханской области.
«Сегодня, 6 октября, на улице Богдана Хмельницкого в Астрахани водитель легкового автомобиля совершил наезд на двух несовершеннолетних, которые переходили дорогу на пешеходном переходе. В результате один несовершеннолетний погиб, другая пострадавшая госпитализирована», -прокомментировали ситуацию в ведомстве.
Отмечается, что погибшему школьнику было 12 лет. О степени тяжести травм госпитализированного ребенка в СМИ не сообщили.
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