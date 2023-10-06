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В Астрахани водитель насмерть сбил школьника на пешеходном переходе

06 октября 2023, 19:49
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

В Астрахани водитель сбил двух школьников, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Астраханской области.
«Сегодня, 6 октября, на улице Богдана Хмельницкого в Астрахани водитель легкового автомобиля совершил наезд на двух несовершеннолетних, которые переходили дорогу на пешеходном переходе. В результате один несовершеннолетний погиб, другая пострадавшая госпитализирована», -прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Отмечается, что погибшему школьнику было 12 лет. О степени тяжести травм госпитализированного ребенка в СМИ не сообщили.


Вчера в деревне Лямина на улице Лесная 17-летний подросток за рулём LADA Vesta не справился с управлением и наехал на людей, которые шли по тротуару. 33-летняя женщина с месячным ребенком погибли на месте.

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#погибший
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В Мурманской области мужчина сознательно заразил ВИЧ-инфекцией восьмиклассницу
06 октября 2023, 19:45

Фото: iStock/Rawf8

На жителя Мурманской области возбуждено дело за сознательное заражение ВИЧ-инфекцией.
Baza пишет, что мужчина, зная о своей болезни, переспал с ученицей 8 класса. Дело возбудили на 39-летнего Романа М., который в феврале был осуждён за половой акт с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
 
Этим лицом оказалась 15-летняя девочка из Кандалакши. Во время расследования выяснилось, что Роман заражён ВИЧ-инфекцией и состоит на учёте. При этом о своём диагнозе мужчина девочке не рассказал. Во время акта он не использовал методы контрацепции.
 
Об этом рассказала следователям школьница. 
 
Для таких случаев в УК есть отдельная статья 122 («Заражение ВИЧ-инфекцией»). 4 октября на Романа было возбуждено новое дело. Мужчина находится в СИЗО.

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Во Флориде американец спас туристку от насильника, и сам изнасиловал её

В городе Темрюк учитель ОБЖ изнасиловал своего ученика во время похода

Учительницу из Челябинской области подозревают в интимной связи со школьником
#вич
#инфекция
#следствие
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Во Флориде американец спас туристку от насильника, и сам изнасиловал её
06 октября 2023, 19:34

Фото: iStock/BrianAJackson

В США мужчина спас туристку от насильника и надругался над ней в тот же вечер.
Издание Miami Herald пишет, что инцидент случился в городе Ки-Уэст в сентябре 2021 года. 34-летняя туристка встретила в баре 32-летнего Хорхе Кальдерона Нуньеса. Она села к нему в машину. Потом, почувствовав неладное, попыталась сбежать, но мужчина повалил её на землю и хотел изнасиловать.
 
Акт длился несколько минут, но преступника спугнул другой мужчина, 39-летний Керри Кэлвин Гасаг. Спаситель предложил туристке подвезти её, а по дороге уточнил, не хочет ли она заняться с ним сексом. Женщина категорически отказалась, тогда мужчина решил взять её силой.
 
Сейчас Нуньес содержится в окружной тюрьме. У него есть право на освобождение под залог в 225 тысяч долларов (22,5 млн рублей). Суд приговорил накануне Гасага к 10 годам тюремного заключения с последующими 5 годами условного срока.

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#сша
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#новости
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В городе Темрюк учитель ОБЖ изнасиловал своего ученика во время похода
Суд в Темрюке арестовал учителя ОБЖ, который изнасиловал своего ученика
06 октября 2023, 19:12

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Суд в городе Темрюк Краснодарского края арестовал учителя ОБЖ, который изнасиловал своего ученика во время похода, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 33-летний Сергей Тернавский преподавал ОБЖ, историю и обществознание, а также работал в местном Центре детско-юношеского туризма и экскурсий. Помимо этого, Тернавский являлся членом избирательной комиссии администрации города Темрюка.

В августе стало известно, что во время одного из походов Тернавский надругался над своим учеником, 14-летним мальчиком. Мало того, после изнасилования учитель несколько месяцев издевался над школьником, уверяя его, что наказать педагога не выйдет, поскольку он обладает особым статусом в местной администрации. Других же учеников он уверял, что мальчик врет. 

Позже, мать школьника все же написала заявление в полицию. 8 августа против Тернавского возбудили уголовное дело. 

6 октября Крымский районный суд Краснодарского края арестовал бывшего учителя. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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#школьник
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Учительницу из Челябинской области подозревают в интимной связи со школьником
06 октября 2023, 18:18

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Учительницу из Челябинской области задержали по подозрению в интимной связи со школьником, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Предварительно, учитель занялась сексом со школьником еще в мае. Но известно об этом стало только сейчас. Женщина задержана, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 134 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста)», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.

По информации издания, обвиняемой 26 лет и ранее проблем с законом она не имела.

При этом, если вина преподавателя будет доказана - ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Ей также запретят работать в детских образовательных учреждениях на срок до пяти лет. 

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#секс
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Петербурженка оставила детей в поезде и уехала другим рейсом
06 октября 2023, 18:07

Фото: iStock/Mikhail Strogalev

Россиянка оставила двоих детей одних в поезде, а сама случайно уехала другим рейсом.
Транспортная полиция Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в Telegram-канале сообщает, что 45-летняя петербурженка ехала из Адлера в Санкт-Петербург с детьми (4 и 17 лет). На станции Кавказская в Краснодарском крае женщина вышла из поезда за продуктами, а потом перепутала и села в состав, следовавший в Санкт-Петербург из Махачкалы.
 
Правоохранители взяли поезд с несовершеннолетними под эстафетное сопровождение.
 
«В результате проделанной работы полицейские доставили несовершеннолетних на станцию Лихая, где состоялось счастливое воссоединение матери и детей», —сообщается в заявлении МВД.
Противоправных действий не зафиксировано, жизни и здоровью детей ничего не угрожало.

Ранее сообщалось, что в Таиланде россиянок высадили из микроавтобуса посреди шоссе в незнакомом месте. 3 октября в 12:40 две россиянки заказали минивэн, чтобы доехать от курорта Laguna в ТЦ Central Festival.

По пути к месту назначения водитель должен был пройти контрольно-пропускной полицейский пункт. У тайца был просрочен транспортный налог. Он не хотел платить штраф в размере 500 бат (около 1,3 тыс. рублей), поэтому просто высадил россиянок на дороге. Но произошло это прямо перед офисом местного депутата Сомчарта Течатхаворнчарона. Оценив ситуацию, помощники депутата связались с полицейскими.

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#санкт-петербург
#поезд
#дети
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Во Франции школы закрывают из-за распространения клопов
06 октября 2023, 17:47

Фото: istock/Smederevac

Министерство образования Франции закрыло 5 школ, чтобы провести мероприятия по борьбе с клопами.
Газета Le Parisien пишет, что закрытые школы расположены в различных департаментах на юге, юго-востоке и востоке страны. Клопов обнаружили ещё в нескольких учебных заведениях, но решили не закрывать их полностью.
 
В Лондоне также выросло количество случаев заражения клопами: на две трети.

Также Роспотребнадзор сообщает, что жители Красноярского края стали жаловаться на нападения крыс.

На жителей Красноярского края стали нападать крысы. За сентябрь там было зарегистрировано 10 случаев.

Агрессивные крысы нападали на жителей Красноярска, Минусинска, Лесосибирска и Березовского района. Среди пострадавших есть и ребенок. Он шел по тротуару мимо мусорных баков. После инцидента ему потребовалась помощь.

Всего с начала 2023 года жители Красноярского края пожаловались 119 раз на крыс. Грызуны обитают в жилых домах и в общественных местах. Роспотребнадзор оценил заселенность крысами домов и прилегающей к ним территорий. Оказалось, что норма превышена в 92 раза.

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Россиянин, летевший в Ташкент, скончался прямо на борту самолета
06 октября 2023, 17:41

Фото: iStock/bluesky85

Россиянин, летевший в Ташкент бортом Uzbekistan Airports, скончался прямо на борту самолета, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе авиакомпании.
Рейс Uzbekistan Airways HY-604, летевший из Москвы в Ташкент, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ургенча в 16:59 (14:59 по московскому времени).

«Экипаж самолета принял решение следовать на запасной аэродром из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Однако, он скончался на борту судна до посадки», - прокомментировали ситуацию представители авиакомпании. 

Отмечается, что на борту самолета находились 235 человек. В 16:48 по московскому времени самолет вылетел из Ургенча в Ташкент. 

При этом, о причинах смерти пассажира в Uzbekistan Airways ничего не сообщили.

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#аэродром
#авиакомпании
#москва
#смерть
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В Петербурге нашли брошенного и избитого ребёнка
06 октября 2023, 17:35

Фото: iStock/blinow61

В Калининском районе Санкт-Петербурга нашли брошенную и избитую 4-летнюю девочку.
«Фонтанка». Пишет, что прохожая заметила ребёнка в слезах и позвонила в полицию. Ребёнка госпитализировали.
 
В больнице у девочки диагностировали гематомы на руках и ногах. По словам девочки, её бил отец, и она 2 дня ничего не ела.
 
Родителей ребёнка всё-таки удалось найти. 40-летний мужчина и 35-летняя женщина проживают в антисанитарных условиях на проспекте Металлистов. У девочки в квартире не было даже спального места.
 
Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Псковской области семейная пара напала с вилами и ножом на инспектора ПДН. Женщина приехала искать пропавшего ребёнка, а его родители кинулись на неё с вилами.

Из деревни Новой Пустошкинского района поступила информация, что там пропал 10-летний мальчик. Соседи не видели ребёнка с лета.42-летняя сотрудница ПДН вместе с двумя представителями соцзащиты и лейтенантом полиции прибыли на место, чтобы разобраться в деле. Дом семьи был закрыт, но во дворе лежали детские вещи и игрушки.

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#санкт-петербург
#дети
#полиция
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Вирус африканской чумы свиней обнаружили в колбасе в ХМАО
06 октября 2023, 17:13

Фото: istockphoto/sergeyryzhov

В Ханты-Мансийском автономном округе ветеринарная служба обнаружила вирус африканской чумы свиней (АЧС) в колбасных изделиях.
Об этом сообщили в ветеринарной службе Югры.
 
«Письмо с соответствующей информацией распространили по муниципалитетам округа», – уточняет «СургутИнформ».
Геном АЧС выявили в сосисках, ветчине и колбасе, которые произвели на одном из владимирских мясокомбинатов.

Ранее обнаружили сосиски, в которых были крысиные когти. Данный товар выпускался под известным брендом «Сливушки» ЗАО «Стародворские колбасы».

Генеральная прокуратура РФ направила предприятию предостережение. Перед этим в управление Роспотребнадзора по Владимирской области поступили сведения с приложением фотоматериалов. Копия была направлена в адрес Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Материалы касались вопроса приобретения некачественной продукции, а именно сосисок «Сливушки» с посторонними включениями в виде когтя крысы.

Надзорное ведомство усмотрело в действиях ЗАО «Стародворские колбасы» признаки нарушения требований санитарных и технических регламентов. Как объяснил заместитель председателя Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов, в условиях действия моратория на проверки многие предприятия ослабляют контроль на своих производствах. Но одно дело, когда в продукции находят следы пластика или упаковки. И совсем другое, если речь идет о крысах. Это говорит о том, что на предприятии очень серьезные проблемы с соблюдением требований безопасности продукции.

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#мясо
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