В Астрахани задержали депутата с наркотиками

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В Астрахани в отношении депутата городской думы возбуждено уголовное дело. Его подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального СК РФ.
«Возбуждено уголовное дело в отношении депутата городской думы муниципального образования город Астрахань, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ», – говорится в сообщении.
Следствие утверждает, что мужчина незаконно приобрел наркотическое вещество в целях сбыта. Его задержали 24 сентября, не позволил тем самым довести задуманное преступление до конца.
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Диана Аванесян