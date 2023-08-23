В Астрахани завели уголовное дело на директора аквапарка, где утонул ребенок

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Сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело в отношении директора развлекательного комплекса в Астрахани, где утонул четырехлетний ребенок. Об этом сообщил СУСК России по Астраханской области.
Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ.
Напомним, 22 августа в Астрахани в бассейне аквапарка четырехлетний мальчик утонул после спуска с горки. Ребенок пришёл в аквапарк с мамой, сёстрами и братом, однако какой-то момент остался без присмотра, что привело к трагедии.
Ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело на женщину, которая бросила своего сына-инвалида на озере. Женщина оставила своего сына, который страдает церебральным параличом, с сожителем и ушла на соседнее озеро. Спустя некоторое время мужчина уснул, а когда проснулся, то обнаружил ребенка в воде без сознания.
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Напомним, 22 августа в Астрахани в бассейне аквапарка четырехлетний мальчик утонул после спуска с горки. Ребенок пришёл в аквапарк с мамой, сёстрами и братом, однако какой-то момент остался без присмотра, что привело к трагедии.
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Екатерина Коршунова