В Астраханской области 10-летний мальчик перевернулся на мотовездеходе и погиб

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Следственное Управление СК РФ по Астраханской области сообщило, что в Приволжском районе скончался 10-летний ребенок, который перевернулся на мотовездеходе в степи.
Трагедия произошла вечером 6 августа в степи села Осыпной Бугор. 10-летний ребёнок катался на мотовездеходе, не справился с управлением и перевернулся. Школьник получил травмы несовместимые с жизнью.
Следовали начали проверку обстоятельств случившегося.
Ранее в Татарстане легковой автомобиль на большой скорости врезался в трактор, погибли три человека, в том числе пятилетний ребенок.
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Следовали начали проверку обстоятельств случившегося.
«В 21.20 6 августа на 29-м километре автодороги Арск - Большая Атня водитель автомобиля Lada, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и дистанцию, совершив столкновение с трактором в составе прицепа», - говорится в сообщении ведомства.При этом уточняется, что трактор ехал с выключенными фарами. Таким образом, в аварии погибли три человека. Среди которых также оказался пятилетний ребенок.
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Мария Фирсова