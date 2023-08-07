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В Астраханской области 10-летний мальчик перевернулся на мотовездеходе и погиб

07 августа 2023, 11:41

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

Следственное Управление СК РФ по Астраханской области сообщило, что в Приволжском районе скончался 10-летний ребенок, который перевернулся на мотовездеходе в степи.
Трагедия произошла вечером 6 августа в степи села Осыпной Бугор. 10-летний ребёнок катался на мотовездеходе, не справился с управлением и перевернулся. Школьник получил травмы несовместимые с жизнью.

Следовали начали проверку обстоятельств случившегося.


Ранее в Татарстане легковой автомобиль на большой скорости врезался в трактор, погибли три человека, в том числе пятилетний ребенок.

«В 21.20 6 августа на 29-м километре автодороги Арск - Большая Атня водитель автомобиля Lada, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и дистанцию, совершив столкновение с трактором в составе прицепа», - говорится в сообщении ведомства.
При этом уточняется, что трактор ехал с выключенными фарами. Таким образом, в аварии погибли три человека. Среди которых также оказался пятилетний ребенок.

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#дтп
#авария
#дети
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Четырех мужчин задержали за драку, в ходе которой они убили двух человек
07 августа 2023, 12:08

Фото: iStock/Rawf8

Четырех мужчин задержали за драку под Туапсе, в ходе которой они убили двух человек. Всем участникам преступления грозит пожизненное заключение. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что вечером в субботу, 5 августа, на берегу реки Дедеркой несколько мужчин устроили драку. Очевидцы инцидента вызвали сотрудников полиции, которые обнаружили тела двух мужчин: 37-летнего Павла Е. и 41-летнего Александра П. 

По информации SHOT, драка и убийства произошли из-за ссоры между погибшими и 19-летним Кареном Устяном. Подозреваемый хотел «решить вопрос» вместе с компанией своих знакомых: 36-летним Вартаном Тулумджяном, 27-летними Альбертом Экзаряном и Артёмом Туркменяном. Всех участников преступления задержали. В ходе допроса они сознались в соедянном.

Сообщается, что в ближайшее время им изберут меру наказания.

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#погибшие
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В Раменском горят торговые ряды
07 августа 2023, 11:50

Фото: iStock/Distortion Media

Крупный пожар случился на Островецком шоссе в Раменском.
«Осторожно, Москва» сообщает, что горят торговые ряды. Площадь пожара оценивается в 200 квадратных метров.
 
Известно, что возгорание началось с кровли.
 
На месте работают оперативные службы. Информации о пострадавших пока не сообщается.

Ранее огонь полыхал в Дмитровском районе Московской области. Пожар занял 500 квадратных метров. Информации о пострадавших нет. На месте работали экстренные службы. 

По данным областной прокуратуры, была угроза распространения огня на здание фабрики. Вечером в воскресенье пожар был локализован, а позже открытое горение удалось ликвидировать. По предварительным данным, никто не пострадал. Как ранее указывали в МЧС, уровень опасных веществ в воздухе на месте пожара не превышал предельно допустимой концентрации.

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#подмосковье
#чп
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Во Внуково задержали армянина с двухкилограммовой золотой цепью на шее
07 августа 2023, 11:39

Фото: iStock/Rafa Jodar

Сотрудники таможни в московском аэропорту «Внуково» задержали гражданина Армении, который пытался вывезти за границу золотую цепь весом в два килограмма и стоимостью в девять миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.
Сообщается, что во время прохождения зеленого коридора армянин сильно переживал. После чего он предъявил сотрудникам таможни «цепь из металла желтого цвета», стоимость которой составляет якобы 50 тысяч рублей.

По результатам экспертизы, стоимость золотой цепи составила 9 миллионов рублей. А также в ее составе золото 999-й пробы.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дело. Мужчине может грозить до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее сотрудники правоохранительных органов задержали 58-летнего мужчину, который подозревается в надругательстве над четырьмя девочками. 

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#ожоги
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#игры
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В Истре в столовой отеля отравились 6 человек
07 августа 2023, 11:22

Фото: iStock/Domepitipat

6 человек отравились в столовой отеля «Яхонты» в подмосковной Истре, 2 из них экстренно доставлены в больницу в тяжёлом состоянии.
По информации Mash, посетителям столовой стало плохо после ужина. Среди пострадавших двое 18-летних девушек, 35-летний мужчина, 39-летняя женщина, 52-летняя женщина и 65-летняя пенсионерка.  
 
Медики диагностировали у всех пострадавших гастроэнтероколит (одновременное воспаление желудка, тонкой и толстой кишки).Двоих госпитализировали сразу. А остальные от госпитализации отказались.
 
Отель «Яхонты» считается одним из известнейших мест отдыха в Подмосковье и Калужской области. Там отдыхают бизнесмены и государственные служащие.

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#истра
#столовая
#отравление
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В Приморье 17 детей уже два дня не могут выбраться с необитаемого острова
07 августа 2023, 11:15

Фото: iStock/Iuliia Leonteva

Дети, участвовавшие в слёте на необитаемом острове Аскольд в Приморском крае, с 5 августа не могут вернуться на материк из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в краевом министерстве по делам ГО и ЧС.
«Семнадцать детей ждут улучшения погодных условий, чтобы выбраться с острова Аскольд. Молодежный научно-образовательный слет закончился 5 августа, но плохая погода не дает возможность ребятам покинуть остров», - говорится в сообщении ведомства.

При этом организаторы утверждают, что с детьми находятся взрослые, которые знают, как действовать в подобных ситуациях.

Уточняется, что дети живут на острове в щитовых домиках. Они способны выдержать все условия непогоды. Также группа имеет недельный запас еды и воды. При этом запасов топлива для генераторов также хватит на семь дней. По прогнозам синоптиков, уже 8 сентября ожидается улучшение погодных условий. Таким образом, планируется, что детей заберут с острова около 11 утра.

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#игры
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В Краснодарском крае женщина заказала убийство любовницы мужа
07 августа 2023, 11:02

Фото: iStock/vmargineanu

В Краснодарском крае женщина заказала убийство любовницы своего мужа, также в «заказ» попал и супруг соперницы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, 57-летняя Надежда из посёлка Черноморский узнала об измене собственного мужа, после чего решила заказать убийство его любовницы, а также супруга соперницы. При этом своего мужа женщина решила оставить в живых.

Тогда обманутая мужем приступила к поиску киллера. Однако она наткнулась на подставного убийцу. Все дальнейшие действия проходили под контролем полиции. Женщина была задержана во время оперативного эксперимента. Возбуждено уголовное дело о подготовке к убийству двух и более человек.

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#человек
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На трассе в Пермском крае сгорел двухэтажный автобус
07 августа 2023, 10:53

Фото: iStock/trikolor

На трассе в Пермском крае сгорел двухэтажный автобус, который ехал в Соль-Илецк. Об этом сообщает краевое ГУ МЧС.
Отмечается, что никто не пострадал. По предварительной информации, возгорание произошло из-за неисправности узлов и механизмов автобуса.

Напомним, ранее ребенок получил ожоги во время игры с горящей палкой на глазах отца. Отмечается, что восьмилетний ребенок вместе с папой приехал в пункт для ремонта автомобилей. Во время работы отец отвлекся. Он обратил внимание на сына только тогда, когда его одежда загорелась.

В результате произошедшего ребенка госпитализировали с ожогом 60% тела. На данный момент мальчик находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

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#тела
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В Новотроицке арестовали мужчину по подозрению в надругательстве над четырьмя девочками
07 августа 2023, 10:33

Фото: iStock/BrianAJackson

Сотрудники правоохранительных органов задержали 58-летнего мужчину, который подозревается в надругательстве над четырьмя девочками. Об этом сообщает СУСК РФ по Оренбургской области.
Отмечается, что педофила удалось задержать. В ведомстве отметили, что расследование продолжается.

Сообщается, что насильственные действия преступник совершил в отношении четырех девочек в возрасте от десяти до двенадцати лет.

Напомним, ранее в Забайкалье учительница географии создала чат со школьниками под названием «Юные травокуры» и отправляла в него интимные снимки. В начале августа на злоумышленницу завели уголовное дело по 5-й статье о развратных действиях. Сообщается, что ранее 43-летняя учительница географии была судима за подобного рода преступление. 

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Хакеры взломали сайт МосгорБТИ
07 августа 2023, 10:28

Фото: iStock/fokusgood

Утром, 7 августа, хакеры взломали сайт МосгорБТИ, однако злоумышленники не смогли получить доступ к данным жителей Москвы. Об этом сообщили в ведомстве.
«Информация о том, что взломщики сайта МосгорБТИ получили какие-либо данные о правах собственности москвичей не соответствует действительности. Злоумышленники получили доступ только к публикации материалов на сайте», - говорится в Telegram-канале ведомства.
 
Уточняется, что данные жителей столицы об объектах недвижимости и их собственниках находятся в отдельной базе данных, которая находится под надёжной защитой. При этом сайт является лишь способом связи для заказа документов. Сейчас специалисты работают для скорейшего его восстановления.

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