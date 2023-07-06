В Астраханской области спасатели обнаружили мертвого туриста из Подмосковья

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Труп пропавшего 1 июля 64-летнего туриста из Подмосковья обнаружен в Волге в Астраханской области.
Погибший турист приехал в Енотаевский район Астраханской области на рыбалку и отдых вместе с семьёй. Утром родственники мужчины уехали на рыбалку, а по возвращении обнаружили, что мужчина пропал.
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