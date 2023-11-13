В аварии на Варшавском шоссе пострадали пять человек

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
В ДТП на Варшавском шоссе в Москве пострадали пять человек. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.
Ранее сообщалось, что на Варшавском шоссе в Москве произошло массовое ДТП. В результате столкновения трёх автомобилей, один загорелся.
В ГИБДД по городу Москве рассказали, что водитель такси Volkswagen врезался в ожидавшие переключения светофора Hyunday и Toyota. Автомобиль такси загорелся, а отлетевший от удара Hyunday сбил пешеходов.
В результате ДТП пострадали пять человек, среди которых четверо пешеходов и водитель такси. Они госпитализированы.
В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
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В ГИБДД по городу Москве рассказали, что водитель такси Volkswagen врезался в ожидавшие переключения светофора Hyunday и Toyota. Автомобиль такси загорелся, а отлетевший от удара Hyunday сбил пешеходов.
В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
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Анастасия Чинкова