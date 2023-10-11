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В аварии с маршруткой в Люберцах пострадали четыре человека

11 октября 2023, 10:43
Фото: Istockphoto / Aleksei Andreev

Фото: Istockphoto / Aleksei Andreev

При столкновении маршрутки и легкового автомобиля в Люберцах пострадали четыре человека. Об этом рассказали ТАСС в оперативных службах.

По предварительным данным прокуратуры Подмосковья, водитель такси выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом. Травмы получили два водителя транспортных средств и два пассажира маршрутного такси.

Ранее в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области уточняли, что авария произошла около 8 утра на Вертолётной улице. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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#московская область
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Зажатого в кабине поезда на станции «Печатники» машиниста не удается извлечь
11 октября 2023, 11:38

Фото: istockphoto/hank5

При столкновении двух поездов на станции «Печатники» московского метрополитена в кабине одного из них был зажат машинист. Пока сотрудникам экстренных служб не удается извлечь мужчину из деформированной кабины.
По предварительным данным, у мужчины сломана нога. Кроме того, у него имеются многочисленные порезы, нанесенные осколками стекол, вылетевших из разбитых окон во время столкновения, передает телеграм-канал «112».
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Выросло количество пострадавших при столкновении поездов в метро Москвы
Число пострадавших при столкновении поездов в московском метро возросло до трёх
11 октября 2023, 11:32

Фото: istock / maxim4e4ek

Количество пострадавших при столкновении поездов на станции Печатники выросло до трех человек. Среди них машинист, которого зажало и две пассажирки.
Машиниста сейчас пытаются вызволить оттуда, предварительно мужчина пострадал не сильно.

Причиной аварии стал отказ тормозов и накат составов. Один из поездов ехал из депо и врезался в стоящий на станции второй поезд. На данный момент на участке от «Люблино» до «Дубровка» остановлено движение. Специалисты сейчас трудятся над восстановлением работы метро. 

Обстоятельства происшествия продолжают выяснять, на месте работают службы спасения и медицинские работники. 

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Стала известна причина столкновения поездов на станции Печатники
Дептранс Москвы: Причиной столкновения поездов стал отказ тормозов
11 октября 2023, 11:01

Фото: istock / spacedrone808

Столкновение двух поездов в московском метро случилось из-за отказа тормозов. Информацию сообщает департамент транспорта Москвы. По данным Дептранса один из поездов был перегоночными.
Поезда столкнулись  на Люблинско-Дмитровской линии из-за наката состава, который следовал из депо и врезался в стоящий на станции поезд.

Столкновение поездов произошло примерно в 10:30. Сейчас движение на участке от «Люблино» до «Дубровки» салатовой ветки временно остановлено. Также сообщается, что в обратную сторону поезда следуют с увеличенным интервалом. Спецслужбы работают над восстановлением движения.

Известно о двух пострадавших, один их них машинист. Серьезных травм у них нет. По факту происшествия проводится проверка.

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#станции
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После столкновения поездов на станции метро «Печатники» зажало машиниста
11 октября 2023, 10:53

Фото: istock / Artem Cherednik

На месте столкновения двух поездов на станции Московского метро «Печатники» зажат машинист. На месте работаю спасательные службы и скорая помощь.
Машиниста пытаются достать оттуда, по предварительной информации он сильно не пострадал. На данный момент известно о двух пострадавших. Обстоятельства ЧП выясняются. На месте работают экстренные специальные службы и медицинские работники.

Предварительной причиной столкновения стал отказ тормозов. Об этом сообщил столичный Департамент транспорта. Также сообщается, что движения поездов от станции «Люблино» до станции «Дубровка» отсутствует. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

В Дептрансе столицы уточнили, что поезда столкнулись в 10:22. На участке работают все необходимые службы для возобновления движения.

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Два человека пострадали при столкновении поездов в столичном метро
11 октября 2023, 10:46

Фото: iStock/maxim4e4ek

В результате столкновения двух поездов на станции московского метро «Печатники» пострадали два человека. Об этом сообщает телеканал 360.
Согласно сообщению, машиниста зажало между составами. Также пострадала девушка.

Ранее стало известно, что на станции московского метрополитена «Печатники» столкнули два поезда. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.
На Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена нет движения между станциями «Люблино» и «Дубровка» из-за столкновения двух составов на станции «Печатники».В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

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В московском метро столкнулись два поезда
Дептранс: на станции метро «Печатники» столкнулись два поезда
11 октября 2023, 10:42

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

На станции московского метрополитена «Печатники» столкнули два поезда. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.
На Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена нет движения между станциями «Люблино» и «Дубровка» из-за столкновения двух составов на станции «Печатники».

Уточняется, что поезда столкнулись на низких скоростях, однако из-за соприкосновения они смялись. 

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего уточняются. 

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Сообщается, что в результате столкновения пострадали два человека. Машинист одного из составов зажат между поездами. 

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В Москве найден мертвым сын китайского революционера Ван Мина
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#метро
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#столкновение
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В Москве найден мертвым сын китайского революционера Ван Мина
11 октября 2023, 10:30

Фото: istock / Soumen Hazra

В московской квартире на Фрунзенской набережной 10 октября обнаружили тело 84-летнего Ван Дань Джи, сына китайского революционера Ван Мина. Информацию передает телеграм-канал Shot.
По данным канала, на теле мужчины не были замечены следы насильственной смерти. Предположительно, Ван Дань Джи умер из-за продолжительной болезни.

Его отец, Ван Мин стоял у истоков создания Коммунистической партии Китая и был главой центральный органов КПК. Ван Мин проиграл в политической борьбе в 40-50-х годах, после чего заявлял, что тот пытался отравить.

Из-за проблем со здоровьем он уехал в СССР в 1956 году для лечения, где и прожил до конца своих дней. Его сын уехал в СССР вместе с родителями, учился и работал там. В начале нулевых он работал в «Российско-Китайском центре торгово-экономического сотрудничества».
 
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#болезни
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«Услышал хруст»: В Омске парень получил травму во время секса
Shot: житель Омска сломал пенис во время секса со своей девушкой
11 октября 2023, 08:52

Фото: istock / monstArrr_

В Омске молодой человек сломал член во время экспериментов с новыми позами в сексе. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Теперь парню придется месяц воздержаться от соития.
Влюбленная пара выпила алкоголь и решила попробовать новые позы в сексе. Идея обернулась травмой для мужчины. Пара услышала какой-то хруст в процессе, а парень почувствовал резкую боль — пенис омича опух и посинел. Травмированного парня доставили в больницу, где медики поставили ему диагноз: разрыв белочной оболочки и перелом полового члена.

Ему сделали операцию и через неделю выписали. Врачи запретили проводить экспериментатору манипуляции с его половым органом в течение месяца.

Ранее сексолог Елена Грязнова заявила, что удовольствие женщины в постели не связано с размером полового члена мужчины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В Ачинске подозреваемые в насилии дочери порезал себя осколком от смартфона
В полиции Ачинска возможный насильник дочери порезал себя осколком телефона
11 октября 2023, 07:22

Фото: istock / Tomas Ragina

Житель Ачинска Красноярского края, которого пригласили на беседу с супругой и дочкой в отделении полиции для проверки возможного насилия над несовершеннолетней дочкой, порезал себя в туалете осколком защитного стекла смартфона. Информацию сообщает РИА Новости, ссылаясь на МВД по Красноярскому краю.

Инспекторы по делам несовершеннолетних узнали информацию о насилии над несовершеннолетней. После чего, 9 октября, отца, мать и 17-летнюю дочь пригласили для проверки в отделение.

В процессе опроса мужчина отошел в туалет и нанес там себе порезы осколком телефона. Правоохранительные органы помогли ему и передали скорой помощи. 

Следователи проводят проверку по факту случившегося, материалы об изнасиловании переданы в следственные органы.  

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге юные хоккеисты изнасиловали 12-летнего мальчика клюшкой. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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