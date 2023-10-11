В аварии с маршруткой в Люберцах пострадали четыре человека

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При столкновении маршрутки и легкового автомобиля в Люберцах пострадали четыре человека. Об этом рассказали ТАСС в оперативных службах.
Ранее в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области уточняли, что авария произошла около 8 утра на Вертолётной улице. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Лора Луганская