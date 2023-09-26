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В аварии с маршруткой в Подмосковье пострадали девять человек

26 сентября 2023, 15:31
Фото: Istockphoto / blinow61

Фото: Istockphoto / blinow61

Маршрутное такси врезалось в столб освещения в Богородском городском округе. О ДТП «Интерфаксу» сообщили в экстренных службах.

«На 34-м км трассы М-7 «Волга» микроавтобус наехал на столб освещения. Всего в маршрутке находился 21 человек. По предварительным данным, пострадали девять пассажиров, в том числе ребёнок», – рассказал собеседник агентства.
Пострадавшие направлены в медучреждение. Все обстоятельства и причины аварии выясняются.

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#подмосковье
#московская область
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В Екатеринбурге двухлетний мальчик сбежал из детского сада
26 сентября 2023, 15:42

Фото: iStock/vmargineanu

В Екатеринбурге двухлетний мальчик сбежал из детского сада № 489, при этом ни воспитатели, ни охрана его не заметили. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Согласно сообщению, ЧП произошло 11 сентября. Маленький мальчик смог незаметно покинуть здание и территорию детского сада практически сразу после ухода его мамы. Сотрудники дошкольного учреждения не смогли проконтролировать место нахождения воспитанника и обеспечить ему должный присмотр и уход.

Одинокого ребенка заметил более бдительный охранник из соседнего детского сада. Он принял все необходимые меры для обеспечения безопасности для потерявшегося ребенка.

По данному факту проводится соответствующая проверка.

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#мальчик
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Мигранты из Средней Азии получили огнестрельные ранения во время конфликта в Красногорске
26 сентября 2023, 15:42

Фото: Istockphoto / blinow61

Три человека получили огнестрельные ранения в ходе конфликта в Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
Вечером 25 сентября в реанимацию больницы с огнестрельными ранениями поступили трое мужчин. По данным следствия, между двумя группами, среди которых были уроженцы Таджикистана и Узбекистана, на фоне личных неприязненных отношений возник конфликт. 
 
В ходе ссоры один из мужчин взял ружьё и несколько раз выстрелил в оппонентов. После этого он скрылся на своём автомобиле с места преступления.  Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Подозреваемого ищут. Остальные участники конфликта доставлены в следственный отдел для выяснения всех обстоятельств ЧП. 

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В Химках пьяный мужчина поджёг флаг России и попал в полицию

Президента ФК «Тигрес» Паеса застрелили в собственном авто

 





 

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#подмосковье
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В Химках пьяный мужчина поджёг флаг России и попал в полицию
26 сентября 2023, 15:12

Фото: ГУ МВД РФ по МО

Полицейские задержали нетрезвого мужчину, который поджёг российский флаг на входной группе спорткомплекса на улице Чкалова в Химках. Об этом сообщила ТАСС начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Задержанный оказался ранее судимым 26-летним жителем Калужской области. Предварительно установлено, что, находясь в состоянии опьянения, он с помощью зажигалки и жидкости для розжига поджёг государственный флаг России.    

По словам Петровой, против задержанного возбудили уголовное дело о нарушении общественных правил поведения по мотивам идеологической, религиозной, национальной или расовой розни, ненависти или вражды. 

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В Германии порноактера обвиняют в изнасиловании беженки с Украины
26 сентября 2023, 12:46

Фото: iStock/photosvit

В суде Берлина проходит процесс над жителем Германии, который работает порноактером и параллельно работает учителем музыки, его обвиняют в изнасиловании беженку из Украины. Об этом пишет Bild.
Согласно материалам дела, 36-летний немец еще в 2022 году предложил в интернете помощь беженцам с Украины. На предложение откликнулась 27-летняя украинская писательница и переехала жить к нему. При этом она утверждает, что мужчина запер ее в квартире и изнасиловал, однако через два дня ей удалось сбежать.

Сам же немецкий порноактер заявил, что никакого изнасилования не было, а секс произошел по обоюдному согласию. По его словам, девушка выбежала на балкон и начала кричать про изнасилование. Потом она позвонила в полицию и назвала адрес дома, в котором находилась.
 
«Я вышел из себя и дал ей пощёчину. Я запер комнаты, чтобы она не взяла нож. Она кричала с балкона, я оттащила её оттуда, мы упали на пол. Я закрыл ей рот», - рассказывает мужчина свою версию событий в суде.

Выступление украинки в суде планируется уже в ближайшие дни.

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#секс
#мужчина
#германия
#изнасилование
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Комлесхоз Подмосковья рассказал о вероятности возникновения пожаров в ближайшие дни
26 сентября 2023, 11:30

Фото: istockphoto / Олег Копьёв

Сотрудниками Комитета лесного хозяйства Московской области был зафиксирован один пожар 25 сентября на площади 0,09 га на территории Егорьевского лесничества в 6 километрах от деревни Бормусово.

Для оперативного тушения пожара было задействовано 8 человек личного состава лесопожарных служб и 4 единицы спецтехники, сообщает «Радио 1» пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Оперативное тушение пожара устранило угрозу ближайшим населённым пунктам.

Во вторник, 26 сентября на большей части территории Подмосковья передают I класс пожарной опасности, в Виноградовском и Талдомском лесничествах — II класс, в Бородинском, Волоколамском и Сергиево-Посадском лесничествах — III класс, в Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Ногинском и Подольском лесничествах и лесничестве «Русский лес» — IVкласс пожарной опасности.

В среду, 27 сентября на большей части территории подмосковного региона ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Ногинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — III класс, в Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Подольском лесничествах и лесничестве «Русский лес» — IV класс пожарной опасности.

В четверг, 28 сентября на большей части территории земель лесного фонда региона ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Ногинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — III класс, в Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Подольском лесничествах и лесничестве «Русский лес» — IV класс пожарной опасности.

Комлесхоз Московской области сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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Кортеж устроил ДТП в центре Москвы и скрылся с места аварии
Baza: кортеж с мигалками проехал на красный свет, устроил ДТП и скрылся
26 сентября 2023, 11:18

Фото: iStock/kadmy

Кортеж с мигалками устроил ДТП в центре Москвы и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Кортеж из трёх автомобилей Mercedes с номерами ЕКХ вместе с двумя сопровождающими полицейскими машинами проехал на красный сигнал светофора, после чего устроил ДТП и скрылся с места происшествия. Уточняется, что следовавший первым полицейский автомобиль врезался в стоящий на перекрёстке внедорожник. 

Авария произошла на пересечении улицы Остоженки и Пожарского переулка. 

Уточняется, что один из автомобилей кортежа ранее был закреплён за главой «Роснефти» Игорем Сечиным. В настоящее время выясняется, кому Mercedes принадлежит сейчас.

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#дтп
#москва
#автомобиль
#происшествия
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Президента ФК «Тигрес» Паеса застрелили в собственном авто
Неизвестные застрелили президента ФК «Тигрес» Паеса после матча в Колумбии
26 сентября 2023, 10:35

Фото: iStock/ipopba

Президента ФК «Тигрес де Соача» Эдгара Паеса застрелили после матча в рамках чемпионата Колумбии по футболу. Об этом команда сообщила в своём аккаунте в соцсети X.
Убийство произошло после матча «Тигрес» (Богота) – «Атлетико» (Кали), завершившийся со счётом 2:3 в пользу последней команды. Паес возвращался домой на автомобиле. Затем произошло столкновение – двое мужчин на мотоцикле не справились с управлением и врезались в автомобиль. Неизвестные открыли огонь, в результате чего президент футбольного клуба получил ранения в грудь, шею и череп, после чего мужчины скрылись с места происшествия на своём мотоцикле. 

63-летний Паес был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм. 

Уточняется, что момент убийства был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

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#убийство
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#матч
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Возросло число погибших от взрыва на АЗС в Нагорном Карабахе
Armenpress: в результате взрыва на АЗС в Нагорном Карабахе погибли 20 человек
26 сентября 2023, 10:18

Фото: iStock/Leonid Ikan

После взрыва в бензохранилище в Нагорном Карабахе погибли 20 человек. Об этом сообщает агентство Armenpress.
Взрыв произошёл 25 сентября на АЗС на дороге Степанакерт – Аскеран. В результате происшествия в больницы были доставлены 290 пострадавших с ожогами различной степени тяжести. На данный момент известно о 20 пострадавших, скончавшихся в медицинских учреждениях. Семь из них уже опознаны.

Кроме того, сообщается, что остаётся большое количество людей, признанных пропавшими без вести. Специалисты экстренных служб продолжают работу на месте ЧП и выясняют все детали происшесвтвия.

Большое количество людей, скопившихся на АЗС, обусловлено их желанием покинуть непризнанный Нагорный Карабах и въехать на территорию Армении.

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#армения
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Житель Томской области расстрелял из автомата Калашникова мать, сестру и племянника
26 сентября 2023, 09:26

Фото: iStock/vmargineanu

В селе Дзержинском Томской области мужчина расстрелял из автомата Калашникова мать, сестру и племянника во время спора о наследстве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, 53-летний убийца не работал и жил вместе со своей 76-летней матерью. В воскресенье к ним в гости приехала сестра мужчины со своим 17-летним сыном. В какой-то момент речь пошла о наследстве, и беседа переросла в конфликт.

Не справившись с эмоциями, разъяренный мужчина схватил автомат Калашникова и расстрелял всех своих родственников. Все погибли на месте. В понедельник он позвонил в полицию и сознался в преступлении. Возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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