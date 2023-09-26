В аварии с маршруткой в Подмосковье пострадали девять человек

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«На 34-м км трассы М-7 «Волга» микроавтобус наехал на столб освещения. Всего в маршрутке находился 21 человек. По предварительным данным, пострадали девять пассажиров, в том числе ребёнок», – рассказал собеседник агентства.Пострадавшие направлены в медучреждение. Все обстоятельства и причины аварии выясняются.
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