В аварии с упавшим с моста бензовозом в Подмосковье пострадали три человека

Фото: Фотобанк МО
Три человека пострадали в результате крупного ДТП в городском округе Ступино. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Московской области.
«Бензовоз упал с моста на трассе М4 «Дон», после чего в него врезался грузовик. В ДТП пострадали три человека, в том числе 11-летний ребёнок», – уточнили в подмосковном главке.Возникший из-за аварии пожар удалось локализовать. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
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Лора Луганская