В Австралии собаки динго покусали туристов

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На австралийском острове К’гари собаки динго напали на двух туристов.
Daily Mail пишут, что инциденты случились на австралийском острове К’гари (ранее известном как остров Фрейзер).
Собака-динго вцепилось в лицо женщине, а другую туристку животное укусило за бедро. Она отказалась от лечения. Служба охраны парков и дикой природы Квинсленда начала расследование произошедшего и просит людей сохранять бдительность.
Агрессивные дельфины напали на людей на японском пляже. Млекопитающие искусали их и переломали кости.
Утром 60-летний мужчина и его друг купались в нескольких метрах от берега в поселке Михама префектуры Фукуи. В этот момент неожиданно на пожилого японца напал дельфин, который сломал 3 ребра мужчине и укусил за руки. Этим же утром дельфин искусал 40-летнего мужчину в Михаме.
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Собака-динго вцепилось в лицо женщине, а другую туристку животное укусило за бедро. Она отказалась от лечения. Служба охраны парков и дикой природы Квинсленда начала расследование произошедшего и просит людей сохранять бдительность.
Утром 60-летний мужчина и его друг купались в нескольких метрах от берега в поселке Михама префектуры Фукуи. В этот момент неожиданно на пожилого японца напал дельфин, который сломал 3 ребра мужчине и укусил за руки. Этим же утром дельфин искусал 40-летнего мужчину в Михаме.
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Мария Фирсова