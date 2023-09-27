В Австралии туристка упала с 50-метровой скалы, делая селфи

Фото: istockphoto/Angel Caballero
ЧП случилось на мысе Вуламай, остров Филлип в Австралии.
22-летняя иностранка на глазах у друзей сорвалась с края 50-метровой скалы, пишет ABC News. Девушка подошла к самому обрыву, желая сделать селфи для социальных сетей, но не удержалась и упала. Её друзья спустились вниз и ждали приезда экстренных служб вместе с пострадавшей.
Туристку госпитализировали с множественными переломами. О её состоянии больше ничего не сказано.
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Туристку госпитализировали с множественными переломами. О её состоянии больше ничего не сказано.
«Дело в том, что в законах физики нет пункта о селфи, а гравитация — это дорога в один конец», — сказал исполняющий обязанности инспектора полиции Дэйв Файф.Читайте также:
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Мария Фирсова