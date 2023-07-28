В Австралии усыпят массово выбросившихся на берег дельфинов

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Власти Австралии приняли решение усыпить всех оставшихся в живых черных дельфинов (гриндов), которые во вторник массово выбросились на пляж Чейнс, расположенный на юге страны. Об этом сообщает телеканал CNN
Более 250 добровольцев, специалистов по морской фауне и ветеринаров пытались спасти животных, но еще в среду, 26 июля, 51 особь погибла. Оставшихся 46 гриндов решили усыпить — для страдающих особей это станет наилучшим вариантом.
Ученые до сих пор спорят, почему время от времени стаи дельфинов оказываются на мели. По словам морского биолога Ванессы Пиротты, поведение стаи, снятой беспилотником непосредственно перед инцидентом, может дать ответ на этот вопрос.
Возможной причиной массового выброса дельфинов могли стать также попытка избежать нападения хищника или болезнь некоторых членов стаи.
Черные дельфины обитают преимущественно в водах Южного полушария и Северной Атлантики. Их длина может достигать восьми метров. Гринды отличаются от сородичей выпуклой формой лба.
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Ученые до сих пор спорят, почему время от времени стаи дельфинов оказываются на мели. По словам морского биолога Ванессы Пиротты, поведение стаи, снятой беспилотником непосредственно перед инцидентом, может дать ответ на этот вопрос.
«Наблюдать с высоты за стаей перед тем, как она выбросилась на мель, — это невероятно, и мы используем эти кадры для того, чтобы попытаться понять, зачем <...> они это делают. Пока у нас есть только теории, основная среди которых — акустическое загрязнение океана, вероятно что-то издает звук, беспокоящий животных», — сказала она в эфире австралийской радиостанции ABC.
Возможной причиной массового выброса дельфинов могли стать также попытка избежать нападения хищника или болезнь некоторых членов стаи.
Черные дельфины обитают преимущественно в водах Южного полушария и Северной Атлантики. Их длина может достигать восьми метров. Гринды отличаются от сородичей выпуклой формой лба.
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Диана Аванесян