В Австралии в ДТП с автобусом погибли 10 человек

istockphoto/conejota
Автобус поздно вечером вёз людей с торжественного мероприятия. На кольцевой развязке водитель потерял управление, и автобус перевернулся. Сообщается о 10 погибших. Их число может увеличиться после того, как автобус смогут поднять. Возможно, внутри находятся люди.
58-летний водитель автобуса арестован. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Крыму в аварии погибли 5 человек. В аварии погибли сама водитель KIA, мужчина, который был за рулём Dacia, и две женщины-пассажира. Четверо несовершеннолетних пассажиров, которые были в Dacia, госпитализировали в республиканскую детскую больницу с травмами, где один из них умер.