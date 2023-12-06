В Австралии ядовитый осьминог притаился в ракушке и укусил юношу

Фото: istockphoto/sudok1
В австралийском городе Перт, Западная Австралия, ядовитый синекольчатый осьминог укусил молодого человека.
7 News пишет, что ЧП случилось 3 декабря, когда 18-летний Джейкоб Эггингтон прогуливался по пляжу. Парень собирал ракушки для племянницы. Одну из них он положил в карман. Юноша не подозревал, что в ней спрятался осьминого, яд которого опасен для человека. Эггингтон достал ракушку и увидел там осьминога.
Моллюск стремительно укусил юношу в ногу. Состояние парня стремительно ухудшалось, его срочно госпитализировали. В больнице медики 6 часов спасали парня, пока не стабилизировали его состояние.
Океанограф Дженнифер Вердуин заявляет, что укус синекольчатого осьминога способен привести к летальному исходу, если человеку не оказать медпомощь вовремя. Представители данного вида довольно агрессивны. Если их потревожить, они нападают на любых существ.
Синекольчатые осьминогов кусают жертву, впрыскивает в рану ядовитую слюну, которая вызывает паралич, остановку дыхания и сердца. Противоядия не существует.
Читайте также:
В Италии появилась новая мошенническая схема для туристов
Бортпроводник раскрыл причину, по которой не следует пить кофе в самолете
Туристка из России отправилась на Кубу и удивилась происходящему в стране
Моллюск стремительно укусил юношу в ногу. Состояние парня стремительно ухудшалось, его срочно госпитализировали. В больнице медики 6 часов спасали парня, пока не стабилизировали его состояние.
Синекольчатые осьминогов кусают жертву, впрыскивает в рану ядовитую слюну, которая вызывает паралич, остановку дыхания и сердца. Противоядия не существует.
Читайте также:
В Италии появилась новая мошенническая схема для туристов
Бортпроводник раскрыл причину, по которой не следует пить кофе в самолете
Туристка из России отправилась на Кубу и удивилась происходящему в стране
Мария Фирсова