В Австрии носорог убил сотрудницу зоопарка

Фото: istock / Wildeside57
ЧП произошло утром 12 сентября в зоопарке Зальцбурга во время ежедневного обхода вольеров. Работница решила нанести на кожу носорога средство для отпугивания насекомых, но животное напало на нее. Напарник погибшей попытался отпугнуть разъярённого зверя, но сам получил несколько травм. Раненого доставили в больницу при университете на скорой помощи. Информацию сообщает телеканал OE24.
Сейчас на месте инцидента работает группа по преодолению кризисных ситуаций. Представите зоопарка объявили о закрытии парка на весь день.
Читайте также:
В США родился уникальный жираф