В автомобиле канцелярии президента Польши обнаружили датчик слежения

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В одном из автомобилей канцелярии президента Польши Анджея Дуды обнаружили датчик слежения. Об этом сообщает телеканал TVN24.
Отмечается, что датчик мог быть установлен несколько месяцев назад. В этот период автомобиль неоднократно включался в состав президентской автоколонны, в том числе во время поездок на Украину.
Однако уточняется, что сам Дуда не перемещался на этом автомобиле.
Датчик обнаружили в ходе проверки всех лимузинов на предмет взрывных устройств.
Также телеканал сообщает, что президентская автоколонна, как правило, состоит из трёх автомобилей. В одном перемещается сам польский глава, а в остальных едет его охрана.
Агенство внутренней безопасности приступило к расследованию дела. В настоящее время уточняется, кто установил датчик слежения на авто, и когда это было сделано.
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Однако уточняется, что сам Дуда не перемещался на этом автомобиле.
Также телеканал сообщает, что президентская автоколонна, как правило, состоит из трёх автомобилей. В одном перемещается сам польский глава, а в остальных едет его охрана.
Агенство внутренней безопасности приступило к расследованию дела. В настоящее время уточняется, кто установил датчик слежения на авто, и когда это было сделано.
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Анастасия Чинкова