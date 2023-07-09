В Балаково пациентка избила санитарку

Фото: istockphoto/humonia
Женщина в саратовском Балаково огорчилась, узнав, что не сломала палец, когда ковырялась в носу, и напала на санитарку.
Об этом сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.
Пьяная женщина обратилась за медицинской помощью рано утром с жалобами на сломанный палец, которым она ковыряла в носу.
Перелом не подтвердился. Пациентка расстроилась и схватила за волосы, а потом ударила головой о стену санитарку травмпункта.
Группа быстрого реагирования оказалась на месте, когда пациентку разыскивали за нанесение телесных повреждений уже другому человеку. ⠀
Санитарка госпитализирована и планирует написать заявление в полицию.
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Пьяная женщина обратилась за медицинской помощью рано утром с жалобами на сломанный палец, которым она ковыряла в носу.
Группа быстрого реагирования оказалась на месте, когда пациентку разыскивали за нанесение телесных повреждений уже другому человеку. ⠀
Санитарка госпитализирована и планирует написать заявление в полицию.
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Мария Фирсова