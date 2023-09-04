В Балашихе мигрант избивал свою жену и ударил случайную девушку

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Случайная свидетельница семейного конфликта оказалась непосредственной участницей, когда разозлившийся мигрант приблизился к ней и ударил кулаком. Он не обращал внимания на попытки девушки защищаться и защитить его жену, которая пряталась за её спиной. Мужчина ударил её в голову. Пострадавшая испытала сильную боль.
«Этот мигрант со своей семьей снимает квартиру в соседнем подъезде, он был пьян, просил зайти девушку домой на своем языке, но она испугалась и говорила, что боится его. После нападения я не обратилась сразу к врачу, но состояние мое ухудшается, не проходит головная боль, еду к врачу на МРТ», — сообщила пострадавшая.Девушка обратилась с заявлением в полицию.
Ранее сообщалось, что мигрант, напавший на жительницу Нахабино из-за коротких шорт, ранее лечился в психбольнице. 20-летний мужчина слышал голоса в голове. А в этот раз его смутили короткие шорты девушки, которая вышла на пробежку в Нахабино.
Он схватил девушку за руку и со словами «Ты чё так выглядишь?» ударил её по лицу. Девушка попыталась убежать, но парень начал преследовать её. Агрессивного преследователя попытался вразумить прохожий, но он не мог поверить, что девушки тоже могут заниматься спортом.
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