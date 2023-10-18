В Балашихе обнаружили потенциальный дрон-разведчик

Фото: istock / vadimrysev
Дрон-разведчик нашли на территории Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко в Балашихе.
Mash пишет, что сотрудники ЧОП «Гром», которые отвечают за безопасность комплекса, обнаружили беспилотник с камерой размером 70 на 70 см в прогулочном парке — примерно в 300 м от главного здания. Маркировки на нём не оказалось. Кинологи не нашли взрывчатых веществ или ВУ. Эвакуация режимного объекта Минобороны не потребовалась.
Правоохранители начали проверку.
Ранее российские военнослужащие с помощью FPV-дронов (first-person view — «вид от первого лица») отслеживают и уничтожают танки ВСУ в тылу в районе Орехова, не подпуская их к району Работино. Об этом рассказал командир танкового взвода с позывным «Сова» изданию РИА Новости.
Читайте также:
Российские дроны уничтожают танки ВСУ в Орехове, не подпуская их к Работино
На экс-актера «Театра Луны», бойца ВСУ Канахина возбудили уголовные дела
В Курской области сбито 6 беспилотников
Правоохранители начали проверку.
Читайте также:
Российские дроны уничтожают танки ВСУ в Орехове, не подпуская их к Работино
На экс-актера «Театра Луны», бойца ВСУ Канахина возбудили уголовные дела
В Курской области сбито 6 беспилотников
Мария Фирсова