В Балашихе школьниц не пустили домой, их родителей проверит прокуратура

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Прокуратура Московской области проверит семью из подмосковной Балашихи из-за того, что двух маленьких школьниц не впустили домой.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Школьницы 9 и 7 лет 5 августа гостили у подружки, а когда вернулись домой, им никто не открыл дверь. Детям пришлось ночевать у друзей.
На мужчину составлен административный протокол о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей. Семья теперь состоит на учёте в органах профилактики.
Прокуратура проведёт проверку и выяснит, как родители исполняют свои обязанности, и в каких условиях воспитываются дети.
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«Сегодня утром отец двух девочек 2014 и 2016 годов рождения обратился в полицию с заявлением о их розыске», - сообщили в прокуратуре.
Прокуратура проведёт проверку и выяснит, как родители исполняют свои обязанности, и в каких условиях воспитываются дети.
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Мария Фирсова