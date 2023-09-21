В Балашихе восстанавливают стёкла в доме, пострадавшем от взрыва газа в соседней многоэтажке

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»
Сотрудники управляющей компании начали восстанавливать остекление в дома №9 по улице Октябрьской в Балашихе после взрыва в соседней девятиэтажке. Сотрудники УК обходят квартиры и выясняют, кому нужна помощь.
«Собираем данные, берём контактные телефоны. Сейчас, если есть большие повреждения пластиковых стеклопакетов, их закрывают полиэтиленом», – рассказала начальник отдела благоустройства УК «Квартал» Татьяна Гордейчук.К восстановлению остекления в лоджиях приступят позже. Также ожидают замерщика для пластиковых стеклопакетов.
«Вчера сотрудники управляющей компании приходили четыре раза, все данные сняли. Сегодня с утра был в ЖЭКе, ещё раз дал информацию. По срокам не определились, но сказали, что всё сделают. Записали количество окон, которые надо заменить», – поделился житель дома Роман Федяков.Взрыв бытового газа произошёл на четвёртом этаже девятиэтажного дома на улице Октябрьской. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено не менее 10 квартир. Повторное обрушение произошло через несколько часов после взрыва во время разбора завалов.
В результате ЧП семь человек, в том числе двое спасателей, погибли. Пострадали 20 человек, восемь из них госпитализированы, 12 человек от госпитализации отказались.
Также спасатели эвакуировали 170 человек. Их направили в несколько пунктов временного размещения.
Читайте также:
Число погибших при обвале дома в Балашихе выросло до семи
Названы суммы выплат семьям погибших и пострадавшим при взрыве в Балашихе
В Балашихе из-под завалов дома спасатели достали тела женщины и ребенка
Лора Луганская