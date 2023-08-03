В Балашихе задержали двоих участников драки со стрельбой

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В Балашихе сотрудники полиции задержали двоих участников драки со стрельбой, в которой пострадал человек. Об этом сообщает начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.
Напомним, во вторник, 1 августа, мужчина начал стрелять во дворе жилого дома после ссоры с двумя другими людьми. По данным полиции, инцидент случился возле одного из домов на улице Яганова. Сообщается, что стрелок и другой мужчина устроили вербальную схватку с двумя другими людьми, которая в итоге привела к физическому конфликту.
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