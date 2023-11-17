В Балашихе задержали школьницу, которая планировала устроить стрельбу в местной школе

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14-летняя восьмиклассница готовилась к нападению на школу №15 в Балашихе.
Baza пишет, что сотрудники спецслужб обнаружили в соцсетях несколько её публикаций. Они свидетельствовали о её повышенном интересе к движению «Колумбайн»*. Также девочка искала в сети предметы для совершения нападения. Во время обысков в квартире изъяли два ножа (тактический и охотничий), самодельный предмет с выходящим из него фитилем, телефон и флешку.
В смартфоне было много фотографий с Харрисом и Клиболдом, большое количество подписок на тематические группы. У школьницы изъяли две футболки с надписями WRATH («гнев») и NATURAL SELECTION («естественный отбор»).
Возбуждены уголовные дела по статьям «приготовление к убийству» и «организация террористической деятельности». Школьница задержана.
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*движение признано террористическим и запрещено в России
В смартфоне было много фотографий с Харрисом и Клиболдом, большое количество подписок на тематические группы. У школьницы изъяли две футболки с надписями WRATH («гнев») и NATURAL SELECTION («естественный отбор»).
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*движение признано террористическим и запрещено в России
Мария Фирсова