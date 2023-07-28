В Балашихе задержали замглавы администрации Сироту

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В Балашихе задержали заместителя главы администрации Евгению Сироту, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, Сироту задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.
Предварительно, она была задержана за махинации с землей, однако, официальная причины задержания пока не сообщается.
Ранее ФСБ задержала жителя Орловской области за попытку принять участие в боевых действиях на стороне Украины. По версии следствия, мужчина поддерживал связь с украинскими военнослужащими. Кроме того, он участвовал в объединениях, которые на территории России признаны террористическими.
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Предварительно, она была задержана за махинации с землей, однако, официальная причины задержания пока не сообщается.
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Евгения Парфентьева