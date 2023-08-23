В Балашихе женщина на иномарке влетела в торговый центр «Вертикаль»

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Автомобиль врезался в здание ТЦ «Вертикаль» в Балашихе.
За рулём Hyundai находилась 59-летняя женщина. По данным Shot, она перепутала педали газа и тормоза. Женщина незначительно травмировалась. Никто не пострадал.
На месте работают оперативные службы.
Ранее в Москве на Веневской улице пьяный водитель без прав на каршеринге сбил пятилетнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе.
Ребенок с мамой пытались перейти дорогу, когда автомобиль на большой скорости наехал на мальчика, который шел впереди матери. Пострадавший ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили в столичной прокуратуре. На публикуемом прокуратурой видео видно, как мальчик начинает переходить дорогу, в то время как его мать остается позади.
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Пьяный водитель сбил ребенка на переходе в Москве
На месте работают оперативные службы.
Ребенок с мамой пытались перейти дорогу, когда автомобиль на большой скорости наехал на мальчика, который шел впереди матери. Пострадавший ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили в столичной прокуратуре. На публикуемом прокуратурой видео видно, как мальчик начинает переходить дорогу, в то время как его мать остается позади.
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Пьяный водитель сбил ребенка на переходе в Москве
Мария Фирсова