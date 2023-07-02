В Балтиморе несколько человек погибли в результате стрельбы

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В Балтиморе несколько человек погибли и не менее 29 пострадали из-за стрельбы
В американском городе Балтимор из-за стрельбы несколько человек погибли и 29 человек пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Foxnews.
В сообщении телеканала уточняется, что 10 человек доставили в больницу сотрудники полиции, еще 19 человек самостоятельно добрались до медучреждения.
Уточняется, что полиция начала расследование.
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В сообщении телеканала уточняется, что 10 человек доставили в больницу сотрудники полиции, еще 19 человек самостоятельно добрались до медучреждения.
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Екатерина Коршунова