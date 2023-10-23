В Бангладеше столкнулись два поезда, есть погибшие

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По меньшей мере 12 человек погибли из-за столкновения пассажирского поезда с товарным в Бангладеше. Об этом сообщает газета Dhaka Tribune.
Ранее сообщали, что сухогруз с украинским зерном столкнулся со плывшим из России судном. Два сухогруза совершили столкновение в Мраморном море у острова Мармара, оба они получили разрушения. /Уточняется, что столкнулись судно HAJE HALIMEH следовавшее из порта Украины Измаил в Валенсию, загруженное пшеницей и ASOMATOS, с зерном на борту.
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Дана Игумнова