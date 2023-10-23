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В Бангладеше столкнулись два поезда, есть погибшие

23 октября 2023, 15:40
Фото: istockphoto / Sergei Ramiltsev

Фото: istockphoto / Sergei Ramiltsev

По меньшей мере 12 человек погибли из-за столкновения пассажирского поезда с товарным в Бангладеше. Об этом сообщает газета Dhaka Tribune.

Инцидент произошел в округе Кишоргандж. Причины столкновения не поступали. Дополнительная информация уточняется.

Ранее сообщали, что сухогруз с украинским зерном столкнулся со плывшим из России судном. Два сухогруза совершили столкновение в Мраморном море у острова Мармара, оба они получили разрушения. /Уточняется, что столкнулись судно HAJE HALIMEH следовавшее из порта Украины Измаил в Валенсию, загруженное пшеницей и ASOMATOS, с зерном на борту.

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Украинец пытался отравить лётчиков из Армавира тортом с ядом и алкоголем
Мужчину, которого подозревают в отравлении летчиков из Армавира, арестовали
23 октября 2023, 15:25

Фото: iStock/BrianAJackson

Мужчину, которого подозревают в попытке отравления летчиков из Армавира, арестовали на 15 суток, сообщает Telegram-канал Baza.
Вчера Fighterbomber сообщил, что на День рождения одного из выпускников Армавирского военного авиационного училища доставили торт и ящик алкоголя. Отправитель был неизвестен, поэтому, сладость пробовать не стали, а отправили на экспертизу, которая установила, что в торте был яд.

Позже выяснилось, что «подарок» доставил 32-летний уроженец украинского Мелитополя, который сразу после визита к выпускникам попытался вылететь из Ставрополя. Там его и задержали. 

По информации Baza, сегодня курьера арестовали на 15 суток и составили на него протокол за «Мелкое хулиганство».

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#арест
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Слесарь из Петербурга сбежал от похитителей во время копания собственной могилы
23 октября 2023, 15:21

Фото: istockphoto/photo_world

История в духе бразильских сериалов, приправленная колоритом лихих 90-х, произошла в Санкт-Петербурге. 46-летний слесарь сумел скрыться от недругов, когда по их приказу уже почти выкопал себе могилу.
Конфликт между потерпевшим и главным подозреваемым произошел из-за женщины. Некоторое время назад жена рассталась со своим мужем и ушла к другому, забрав ребенка. Слесарь приехал к ее дому, чтобы повидаться с сыном, однако дверь ему открыл новый сожитель супруги, сообщает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

Призвав на помощь двоих приятелей, 60-летний подозреваемый сначала избил мужчину около дома. Потом он затолкали его в багажник машины, отвезли в лес, сунули в руки лопату и приказали копать могилу. Когда похитители на что-то отвлеклись, потерпевший сумел убежать. Теперь в сложных взаимоотношениях фигурантов дела о похищении и угрозе убийством разбирается полиция.

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#машины
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В Екатеринбурге суд вынес приговор матери, задавившей во сне пятимесячную дочь
23 октября 2023, 15:15

Фото: istock / simpson33

В Екатеринбурге суд огласил приговор 26-летней матери, которая во сне задавила пятимесячную дочку. Девушке назначили год исправительных работ, а также удержание 5% из зарплаты в течении этого времени. Информацию сообщает URA.RU, ссылаясь на пресс-службу Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.
Девушка признана виновной по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». По данной статье ей грозило до двух лет лишения свободы.

Об происшествии стало известно в начале осени этого года. Уточняется, что злого умысла там не было, но мать в состоянии алкогольного опьянения уснула рядом с маленькой дочкой. Сообщается, что женщина живет вместе с супругом. Она признала свою вину в полной мере.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Кемеровской области младенец погиб после жестокого избиения родителями. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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Шестеро подростков пострадали в массовой драке в Республике Алтай
23 октября 2023, 14:56

Фото: istockphoto/Motortion

Более 20 подростков устроили массовую драку «стенка на стенку» в поселке Майма в Республике Алтай. В результате различные повреждения получили шестеро участников потасовки.
Сначала ребята дрались небольшими группами, затем стали происходить стычки один на один, передает телеграм-канал Mash Siberia. Все происходящее снимали девочки — «боевые подруги» драчунов. В кадр даже попал предмет, похожий на травматический пистолет. Прекратить побоище сумели только подъехавшие правоохранители. В настоящее время установлены все участники массовой схватки.

Пострадавшие оперативно были доставлены в больницу, остальные — в отдел полиции, где их допрашивают в присутствии родителей или законных представителей. Решается вопрос о постановке всех участников драки на профилактический учет в органы по делам несовершеннолетних.

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В секторе Газа погибла русскоязычная гражданка Казахстана и её дочь
23 октября 2023, 14:54

Фото: iStock/Motortion

В секторе Газа погибла русскоязычная гражданка Казахстана и её дочь, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на свой источник.
«Погибла гражданка Казахстана Юлия Абу-Меалак и ее дочь», - прокомментировал ситуацию собеседник СМИ. 

Напомним, в Минздраве сектора Газа заявили, что в результате атак израильской армии в секторе Газа погибли свыше пяти тысяч палестинцев, ранены более 15 тысяч. Уточняется, что с начала боевых действий между Израилем и Палестиной, погибло 5 087 палестинцев, среди которых 2 055 детей, 1 119 женщин и 217 пожилых граждан.

В то же время, по последнем данным, в Израиле с начала эскалации конфликта погибли 20 граждан России. 

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#сектор газа
#палестина
#израиль
#погибшие
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СМИ: Теракты на Крымском мосту организовали подготовленные ЦРУ оперативники СБУ
WP: СБУ и ЦРУ причастны к терактам на Крымском мосту
23 октября 2023, 14:53

Фото: istock / Ekaterina Utorova

Служба безопасности Украины и Центральное разведывательное управление причастны к взрывам на Крымском мосту, атакам беспилотных летательных аппаратов по Кремлю и ударам по российским кораблям. Об этом сообщает американское издание The Washington Post, ссылаясь на источники из числа бывших и действующих представителей властей Соединенных Штатов и Украины.
Источники заявили, что операции проводились элитными подразделениями украинских спецслужб, которых обучали и готовили, сотрудничая с ЦРУ. Собеседники агентства рассказали, что убийство Дарьи Дугиной в августе 2022 года стало частью «бушующей теневой войны», во время который СБ Украины дважды атаковали Крымский мост, наносили удары по Кремлю и пробивали российские судна, находящиеся в Черном море. 

Ранее американская газета также писала, что СБУ и ЦРУ причастны к смертям Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#крымский мост
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#бпла
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WP: Убийство Дугиной и Татарского организовала СБУ
23 октября 2023, 14:35

Фото: istock / dzika_mrowka

Издание The Washington Post, ссылаясь на свои источники пишет, что Дарью Дугину и Владлена Татарского помогли убить сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).
По информации издания, элементы бомбы для Дугиной удалось провести через границу, спрятав их в клетке для животных в машине с большим количеством вещей, в которой находились женщина с ее 12-летней дочкой.

Отмечается, что СБУ готовились к этой и остальным операциям практически 10 лет в тесном контакте с Центральным разведывательным управление (ЦРУ). Как заявляют собеседники агентства, на подготовку преступлений Соединенные Штаты потратили десятки миллионов долларов. В эту сумму входит предоставление Украине передовых систем наблюдения, обучение новобранцев, строительство штаб-квартир для украинской военной разведки.

Кроме того, к преступлениям привлекали опытных разведчиков, которые собирали сведения о жертвах терактов. Среди них был корреспондент Владлен Татарский.

«Если разведывательные операции Украины станут еще более смелыми – например, нацеленными на русских в третьих странах – можно себе представить, как это может вызвать разногласия с партнерами и привести к серьезному противоречию с более широкими стратегическими целями Украины», – заявил бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ.
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#сотрудники
#сбу
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Инспекторов ДПС, наблюдавших за дракой, в ходе которой убили аспиранта УрФУ, уволят
Полицейских, наблюдавших за дракой, где убили студента УрФУ из Габона, уволят
23 октября 2023, 14:18

Фото: istock / blinow61

Два инспектора ДПС, ставшие свидетелем драки, в ходе которой погиб аспирант Уральского федерального университета из Габона Франсуа Нджелассили, будут уволены со службы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на руководителя пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

«Собранные по данному факту материалы из полиции направлены для расследования в следственные органы. Руководством главка уже принято решение об увольнении сотрудников из системы МВД по отрицательным мотивам», — объяснил Горелых.
Ранее следователи возбудили в отношении инспекторов уголовное дело по части 3 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») УК РФ. Драка с участием Нджелассили, во время которой он получил травмы, несовместимые с жизнью, случилось 17 августа.

Подозреваемый в убийстве находится под арестом до 17 января 2024 года.

Ранее «Радио 1» сообщало, что житель Омска убил беременную возлюбленную из-за музыкальной колонки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#дпс
#травмы
#новости
#рф
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В Минздраве сектора Газа назвали точное число погибших с начала конфликта
В секторе Газа погибли свыше пяти тысяч человек с начала конфликта
23 октября 2023, 14:17

Фото: iStock/Racide

В результате атак израильской армии в секторе Газа погибли свыше пяти тысяч палестинцев, ранены более 15 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения сектора в своих соцсетях.
Уточняется, что с начала боевых действий между Израилем и Палестиной, погибло 5 087 палестинцев, среди которых 2 055 детей, 1 119 женщин и 217 пожилых граждан. 

С 7 октября, по сообщениям Минздрава, ранения получили 15 273 человека. 

Ранее глава департамента социальной работы при министерстве труда, социального обеспечения и социальных служб Израиля Хава Леви раскрыла, сколько детей остались сиротами в результате нападения палестинских боевиков ХАМАС. Подробнее читайте в материале «Радио 1»

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#сектор газа
#палестина
#погибшие
#статистика
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