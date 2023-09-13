В Барнауле 16-летняя девочка отравилась пивом, которое ей купил военный

Фото: iStock/Colorsandia
В Барнауле военный приехал в гости к своей 16-летней подруге и напоил ее пивом и мартини, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По информации СМИ, студентка колледжа и 26-летний военный познакомились три месяца назад в социальных сетях. Все это время пара переписывалась и перезванивались, а на этой неделе контрактник получил отпуск и приехал в Барнаул.
Мужчина накупил алкоголя и привел девушку в свою съемную квартиру. Там подросток выпила две бутылки пива Essa и два бокала мартини, после чего ей стало очень плохо. Военный отвез студентку в общежитие и уехал по своим делам.
Состояние девочки заметили сотрудники общежития. Ей вызвали скорую помощь, а уже в больнице медики диагностировали у подростка тяжелое алкогольное отравление. Сейчас она находится без сознания, но в стабильном состоянии.
Военного схватила полиция. На него составили административный протокол по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ».
Читайте также:
Загадочную смерть школьницы из Каменска-Уральского продолжают расследовать на Урале
СК: Напавший в Ростовской области на людей подросток собирался убить учителя
Подросток без прав разбился насмерть за рулем ВАЗ-2110 под Волгоградом
Мужчина накупил алкоголя и привел девушку в свою съемную квартиру. Там подросток выпила две бутылки пива Essa и два бокала мартини, после чего ей стало очень плохо. Военный отвез студентку в общежитие и уехал по своим делам.
Военного схватила полиция. На него составили административный протокол по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ».
Читайте также:
Загадочную смерть школьницы из Каменска-Уральского продолжают расследовать на Урале
СК: Напавший в Ростовской области на людей подросток собирался убить учителя
Подросток без прав разбился насмерть за рулем ВАЗ-2110 под Волгоградом
Евгения Парфентьева