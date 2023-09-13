В Барнауле 16-летняя девочка отравилась пивом, которое ей купил военный

В Омской области женщина на автомобиле съехала в кювет, наполненный водой, не справившись с управлением. Она и ее трое детей, находившиеся в машине, захлебнулись. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.