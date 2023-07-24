В Барнауле арестовали мигранта-педофила

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В Барнауле 29-летнему мигранту предъявили обвинение после того, как он пристал на улице к 11-летней школьнице, сообщила представители СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева в интервью «Lenta.ru».
По информации ведомства, вечером 19 июля мигрант схватил на лице 11-летнюю девочку и совершил над ней действия сексуального характера, после чего девочке удалось отбиться от насильника и спрятаться в подъезде.
Когда преступник узнал, что его разыскивают, то решил сбежать из России. Для этого он обратился к сотруднику миграционного центра и предложил ему 65 тысяч рублей за поддельный паспорт. Мигранта-педофила взяли во время передачи денег за фальшивый документ.
На задержанного возбудили уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Взятка».
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Когда преступник узнал, что его разыскивают, то решил сбежать из России. Для этого он обратился к сотруднику миграционного центра и предложил ему 65 тысяч рублей за поддельный паспорт. Мигранта-педофила взяли во время передачи денег за фальшивый документ.
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Евгения Парфентьева