Жуткое убийство в Барнауле: мать убила двух маленьких сыновей

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В Барнауле Алтайского края женщина убила своих сыновей трехлетнего и восьмимесячного возрастов, а после совершила самоубийство. Об этом сообщила помощник руководителя СУСК РФ по региону Ольга Чеснокова.
«В квартире одного из многоэтажных жилых домов с признаками криминальной смерти были обнаружены тела двух детей – 3-летнего мальчика и его 8-месячного брата», - уточнила Чеснокова.
Она также рассказала, что после этого женщина свела счеты с жизнью, а на месте происшествия была обнаружена записка. По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи выяснят причину, по которой женщина решилась на подобный шаг.
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