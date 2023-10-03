В Барнауле мужчина убил возлюбленную и отрезал ей грудь

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В Барнауле задержали мужчину, который из ревности убил свою возлюбленную, а после этого отрезал ей грудь и вспорол живот. Об этом сообщает СУСК по Алтайскому Краю.
Согласно сообщению, 1 октября в Барнауле в заброшенном здании было обнаружено обезображенное тело 43-летней женщины. При этом по информации РИА Новости, у убитой был вспорот живот и отрезана грудь.
По подозрению в жестоком убийстве арестован 43-летний мужчина, который ранее уже был судим за убийство. Следствие установило, что в день убийства мужчина назначил женщине встречу, в ходе которой она сказала ему, что нашла другого. Тогда он задушил её. А после отрезал грудь, вспорол живот и спрятал тело в подвал.
Сейчас подозреваемый находится в СИЗО.
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По подозрению в жестоком убийстве арестован 43-летний мужчина, который ранее уже был судим за убийство. Следствие установило, что в день убийства мужчина назначил женщине встречу, в ходе которой она сказала ему, что нашла другого. Тогда он задушил её. А после отрезал грудь, вспорол живот и спрятал тело в подвал.
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Элина Позднякова