В Барнауле отец 4 года занимался сексом с дочерью по её просьбе

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun
Житель Барнаула 4 года занимался сексом с собственной дочерью по её просьбе.
Таким образом девушка пыталась побороть влечение к женскому полу, рассказывает мужчина.
Mash пишет, что в 11 лет девочка почувствовала симпатию к своей однокласснице. Школьница обратилась за советом к отцу. 40-летний мужчина выслушал дочь и порекомендовал познакомься с мальчиком. Но девочке советы не помогли. Тогда школьница предложила отцу заняться с ней сексом, чтобы избавить от мыслей.
Мужчина не увидел в этой просьбе ничего странного и 4 года занимался с дочерью сексом. В полицию обратилась мать девочки.
Мужчина задержан и заключен под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. При этом девочка просит не наказывать отца, так как инициатива исходила от неё.
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Mash пишет, что в 11 лет девочка почувствовала симпатию к своей однокласснице. Школьница обратилась за советом к отцу. 40-летний мужчина выслушал дочь и порекомендовал познакомься с мальчиком. Но девочке советы не помогли. Тогда школьница предложила отцу заняться с ней сексом, чтобы избавить от мыслей.
Мужчина задержан и заключен под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. При этом девочка просит не наказывать отца, так как инициатива исходила от неё.
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Мария Фирсова